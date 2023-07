Els teatres municipals TEM i La Mutant, de València, renoven el seu compromís en el suport a la creació a través del seu seté programa de residències. Entre els mesos de juliol i setembre, tots dos teatres, junt amb els espais privats de la Sala Off, l’Espacio Inestable, Artea Espai i La Màquina, acolliran en residència artística 10 projectes de companyies i creadors valencians, quatre participants més que en l’anterior convocatòria.

Patrícia Pardo, Olga Hernández i Eva Mir, Javier J. Hedrosa, Aurora Diago, Juana Varela, Ana Albadalejo, i l’organització CREAT i les companyies MaQuinant Teatre, Cia L’abocador i Vudú Teatre són els responsables dels projectes seleccionats.

El programa de residències oferix un espai perquè artistes i creadors desenvolupen i exploren noves idees en un entorn professional. En esta ocasió, hi ha propostes de teatre per a la primera infància, dansa contemporània, arts vives, circ social, acrodansa, performance, mediació i diàlegs entre l’art i la ciència i la tecnologia.

«Menja fort» és el títol provisional d’un procés d’investigació i de recopilació de dades per part de Patrícia Pardo en dos instituts d’educació secundària, un centre d’adults i un grup de treball de dones migrants. La proposta d’Olga Hernández i Eva Mir, «Food Studies», també gira entorn del menjar, però en concret, investiga la seua relació amb la tecnologia.

La companyia MaQuinant Teatre desenvoluparà la seua obra de teatre multidisciplinari Boira, on tractarà la tristesa en la infància a través dels ulls d’una xiqueta. «Candi Max» també aprofundeix en les malalties, però principalment, en les físiques. En este projecte de creació escènica Juana Varela investiga la sonoritat i les formes que acompanyen el procés de la malaltia. D’altra banda, la investigació i les pràctiques actuals del ballarí, coreògraf i investigador Javier J. Hedrosa giren entorn de l’arxiu i la transmissió coreogràfica. Durant la seua residència aspira a aprofundir en «Régimen de circulación y transmisión coreográfica. Otro intento de escritura».

«Acrodansa i sororitat» és un projecte de laboratori i d’investigació que naix, en canvi, del desig d’un grup de 10 dones acròbates de reunir-se i fer avançar la disciplina de l’acrodansa, una pràctica innovadora i poliform en l’univers del circ. Des de les seues respectives experiències individuals han pogut constatar que existeix un aïllament lligat a la pràctica d’aquesta especialitat, «també reforçat per uns certs valors virils i d’estètica masculina, propis de les referències del món performatiu acrobàtic».

En «Gymkhana», Aurora Diago pretén desenvolupar un dispositiu escènic per a la comprensió de la primera infància. A tal fi planeja explorar referents, idees, motivacions, records, anhels i punts de vista sobre la criança i el desenvolupament infantil per a traslladar-los a una peça experiencial que acoste a les persones adultes a la sensació de ser una criatura de pocs anys de vida.

En «¿Me dejas pasar?», la primera infància serveix, així mateix, d’inspiració a la Cia L’abocador per a qüestionar l’accessibilitat real dels teatres per als xiquets i les xiquetes de 0 a 5 anys, tant de l’arquitectura en si, com del format a la italiana, amb l’objectiu d’articular noves formes no convencionals d’acostament al teatre i a la dansa.

La companyia Vudú Teatre planeja ampliar i revisar el text de curta duració «F. M.», de 15 minuts, per a donar pas a l’obra de teatre visual de format llarg Oracle «F.M».