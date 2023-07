Sí, la calor està pegant fort i no sempre es pot escapar a la platja, atrinxerar-se en una piscina o viatjar cap a latituds amb menors temperatures. Des de Va de Llibres! també compartim aquesta situació, i per això hem volgut portar una sèrie de llibres «gelats» que, per la seua trama o l’escenari en el qual es desenvolupen els esdeveniments, t’ajudaran a visibilitzar horitzons en els quals la calor no és la protagonista.

Orlando, de Virginia Woolf (Viena Edicions)

Publicada en 1928, la novel·la més important de Virginia Woolf en vida s’ha guanyat el qualificatiu de «transgressora» per tocar temes tabú en l’època, com ara l’homosexualitat, la sexualitat femenina o el paper de la dona dins de la societat. El títol arranca al període isabelí, època daurada per a les lletres angleses, i farà transitar al lector per diferents moments de la història britànica com ara «The Great Frost», l’hivern viscut entre 1607-1608 que va arribar a congelar parcialment el Tàmesi. Malgrat la temptació de quedar-se en aquestes gelades pàgines, continueu, serà el fred qui portarà el primer amor del (o la) protagonista.

El fred, de Thomas Bernhard (El Gall Editor)

·Considerat com l’escriptor austríac més rellevant de la segona meitat del segle XX, Thomas Bernhard (1931-1989), qui va haver d’estar reclòs a un sanatori entre 1949 i 1951 a causa d’una intractable malaltia pulmonar, narra la seua odissea als hospitals i es revolta enfront de la indiferència d’aquells que tenen el poder mèdic. La literatura i la música són el fil que uneix Bernhard amb la vida en el quart volum de la seua autobiografia.

Una cabana a l’hivern, Hubert Mingarelli (Sembra Llibres)

Tres soldats nazis es guanyen el permís d’eixir d’un camp d’extermini amb la missió de capturar jueus amb el cru hivern polonés com a teló de fons. Aclamada per la crítica, la novel·la del francés Hubert Mingarelli, publicada per Sembra Llibres, i amb traducció de Lluís-Anton Baulenas, commou i troba a una cabana abandonada, enmig d’un bosc gelat, una manera de narrar el que va ser l’Holocaust.

Si arriba l’hivern, digueu-li que no hi soc, Simona Ciraolo (Andana Editorial)

També tenim un refugi per als més menuts. Si arriba l’hivern, digueu-li que no hi soc és una oda a viure el moment a través d’un equilibri perfecte entre il·lustració i text confeccionat per Simona Ciraolo. Publicat per Andana, aquest títol convida a mirar els canvis d’estació com un succés que portarà agafat per la mà un miler d’experiències tant emocionants com divertides.

Notes d’hivern sobre impressions d’estiu, Fiódor Dostoievski (Angle Editorial)

Aquest té un poc de trampa perquè Dostoievski recull al llibre una sèrie d’impressions i reflexions sobre l’itinerari que va completar al llarg del seu viatge per Europa l’estiu de 1862, però és una proposta interessantíssima on l’autor rus compara constantment l’imperi dels tsars amb els aspectes que ha pogut conéixer de la vella Europa. A més, segur que les temperatures eren ben diferents.