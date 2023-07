L’alumnat de l’Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de València ha participat en el projecte «Pintant dones de ciència», en col·laboració amb la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i), per conèixer d’una forma més lúdica i divertida la vida i investigació d’algunes de les dones més destacades de la història de la ciència -tant a nivell nacional com internacional-, les quals, a més, són protagonistes dels murals «Dones de ciència» distribuïts per diferents punts de la ciutat.

El programa d'estiu, que se celebra entre el 30 de juny i el 28 de juliol, pretén que 700 xiquets i xiquetes d'entre 3 i 11 anys (l'Escola conta amb un total de 1.200 alumnes) coneguen algunes de les científiques homenatjades dins del projecte pintant diferents imatges dels murals. Concretament, els més menuts aprofundiran entorn l'investigadora a l'Antàrtida, Josefina Castellví; l'especialista en goril·les, Jane Goodall; la matemàtica Sofia Kovalevskaya , l'inventora del sistema de comunicacions, Hedy Lamarr, o la primera dona afroamericana que va anar a l'espai, Mae Jaimison. Durant el projecte, l'alumnat participa en una breu introducció de les científiques a través d'una explicació de les seues principals fites i, posteriorment, cada xiquet escull el mural d'una de les investigadores per pintar-lo. «És una forma molt entretinguda per a que els més menuts descobrisquen la vida, els descobriments i les principals fites d'estes sis dones. Volem que els xiquets aprenguen jugant, una de les característiques de l'Escola», reconeix el director de l'Escola d'Estiu de la UPV, Miguel Giménez. A més, cadascuna de les reproduccions dels murals inclou el nom de l'artista que va realitzar el mural i un codi QR amb informació. No és la primera vegada que la UPV organitza una activitat entorn les dones científiques a l'Escola d'Estiu. Prèviament, l'alumnat ja va participar en el joc «Dones de Ciència», a través del qual pretenien apropar als més menuts la figura de huit «grans dones de referència» en l'àmbit cientific. En aquella ocasió, les escollides van ser Margarita Salas, Ana Lluch, Hipatia de Alejandría, Katherine Johnson, Jane Jacobs, Valentina Tereshkova, Josefina Castellví i Hedy Lamarr.