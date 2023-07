El País Valencià carrega amb el pecat original en la seua pròpia geografia. La morfologia esvelta que el caracteritza li ha conferit un atractiu irresistible des d’abans mateix de la seua concepció. La noblesa aragonesa cobejava ja les terres arrabassades per les hosts de Jaume I a l’emirat de Balànsiya, matriu del futur regne cristià. En la conquesta d’aquest territori de vocació marítima prompte concorrerien els interessos dels castellans, veritable contrapoder peninsular, que tractarien per tots els mitjans de trencar la fèrula configurada als seus flancs per la corona portuguesa i la confederació catalanoaragonesa.

Antoni Furió sintetitza a la perfecció el miratge que representà un segle memorable com el XV per a la consolidació de la sobirania valenciana en parlar de «prosperitat material, esplendor cultural i debilitat política». La raó d’aquesta última pot trobar-se tant en vicis propis com aliens: des de les vel·leïtats expansionistes de la poderosa Castella, ordre sobre el qual s’ha edificat Espanya, a l’actitud egoista i pusil·lànime de les elits autòctones, que prioritzarien la col·lusió amb els seus homòlegs de l’emergent villa y corte per damunt de qualsevol raó d’estat.

Siga com vulga, el perfil esllanguit de la nostra petita faixa de terra acaba surant sobre altres consideracions de caràcter històric, econòmic, polític o cultural, variables que en última instància es deriven o s’han vist fortament afectades per una geografia esquifida des del punt de vista defensiu, disfuncional per a una òptima articulació territorial autònoma, insuficient per a l’emancipació del hinterland mesetari, i «maleïda» amb una riquesa de recursos que s’ha convertit en la seua principal feblesa enfront dels anhels fagocitadors del rerepaís ibèric.

No sabem si Ortega hauria triat València invertebrada com a títol d’una de les seues obres en cas d’haver nascut al cap i casal, però no queda dubte que els últims esdeveniments han sumit bona part de la societat valenciana en la «perplexitat» que Josep-Vicent Marqués retratà magistralment ara fa mig segle.

Evitar que la nau faça sotsobre quan el vent referma de ponent és la raó de ser d’una constel·lació d’entitats nascudes en la inòpia i criades gairebé en la clandestinitat. Una xarxa de complicitats teixida amb pètria voluntat de prevaldre contra els qui volen reduir el nostre poble a l’anecdòtica condició de «noció històrica», a un accidental matís de color sobre el llenç monocromàtic de la pell de brau.

El fenomen de les muixerangues respon a aquesta pulsió instintiva de l’associacionisme civil per la supervivència, tot contribuint amb una forma singular d’activisme cultural a bastir un modest exoesquelet que ha permés mantenir-se dret un país afligit per renúncies abjectes i martiritzat fins a perdre l’esme pels qui només entenen la democràcia com a una coartada conjuntural per a imposar la seua pobresa d’esperit.

En aquest sentit, els pilars muixeranguers esdevenen l’expressió metafòrica d’un esforç col·lectiu que, malgrat la precarietat de mitjans tan rudimentaris com ho són els braços i les mans entrellaçades, es projecta cap amunt amb dignitat i alegria, al compàs d’una melodia de reminiscències ancestrals que ve a recordar-nos que l’única estratègia possible davant l’inexorable adveniment del col·lapse passa per mantenir la postura ferma i comptar sempre amb el suport incondicional de la colla.

La creació d’espais de confraternització arrelats a la identitat local, tan necessaris en un temps on l’aïllament social i la substitució lingüística avancen implacables, junt amb el conreu d’una metanarrativa alternativa a la de l’inflamat impuls assimilacionista i la disgregació globalitzadora, són els principals actius de la geografia muixeranguera. Un moviment que, sota un marc integrador de persones compromeses amb l’afany de continuar fent país, esbossa de nord a sud de les nostres comarques una nova cartografia de l’esperança.