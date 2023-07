Aquest dijous, 3 d’agost, la Nit del circ omplirà d’activitats tots els racons de CaixaForum València: el taller «Circ a les golfes» de la mà de Los Herrerita, un espectacle musical de carrer a càrrec d’Imperial Kikiristan, i un altre dels acròbates del Kolektivo Konika, seran els protagonistes d’aquesta jornada.

Caixaforum València està oferint aquest estiu una forma fresca i diferent de viure les nits a la ciutat. Fins al 8 d’agost el centre ha programat nits temàtiques al voltant de l’humor, el moviment, el swing, el circ i el ritme.

Fantasies kikiristaneses

Espectacle musical de carrer a càrrec d’Imperial Kikiristan (Plaça Àgora . A les 20, 21 i 22 hores) . Deixa’t endur i rep un servei complet de primera classe ofert per una orquestra capaç de les actuacions més esbojarrades i inesperades. Aquesta formació camaleònica sublima cada acte amb interacció, coreografia, humor, música, cançons i balls, des de les pintures de pissarra fins a la improvisació total, els solos frenètics, les serenates o la cerca de nous integrants.

Estacions de circ

Aquesta proposta lúdica, divertida i participativa adreçada a totes les edats té com a propòsit el descobriment de les diferents tècniques de circ (grades de 20 a 23 hores). Guiats per artistes que treballen en diferents companyies professionals de circ, podrem gaudir de la possibilitat de fer de trapezista, de caminar sobre el cable o sobre la bola d’equilibri, d’anar en monocicle, d’intentar fer malabars amb cèrcols, pilotes o maces i de fer girar el plat xinès o el diàbolo.

La punta del meu nas

Tornem als orígens per reconstruir la memòria comuna (Auditori , a les 21.30 h ores) . Costums sense sentit aparent, però que expliquen la nostra manera de ser. Sis cossos en joc, sis mons que es cuiden, s’empenyen, llisquen, es porten i se suporten. Portés acrobàtics i cant són l’oportunitat de deformar-ho tot i convidar-nos a conèixer les particularitats d’aquest grup de sis acròbates de ben a prop. A càrrec de Kolektivo Konika, companyia formada per sis acròbates que viuen entre Bilbao, Barcelona, Santiago de Compostel·la i Itàlia.

Fun place

És una peça sonora que es reprodueix de manera inesperada de tant en tant a l’interior de les sales d’exposicions de CaixaForum. És una invitació a contemplar de manera diferent, a pensar des de noves perspectives, a fer servir el cos, a fomentar la sorpresa, a habitar les sales d’exposicions de Tattoo. Art sota la pell i, a partir de l’estrena el 14 de juliol, de Còmic. Somnis i història amb un altre estat, un de més obert, corporal, sensible i lúdic.

Creada per Eléctrico 28, col·lectiu d’artistes de les arts escèniques amb diferents bagatges, com el teatre físic, el teatre del gest, el clown, la dansa i la literatura. En els seus treballs reinterpreten l’espai públic com a escenari i provoquen maneres diferents de relacionar-s’hi, des del joc, la imaginació, el relat i la reflexió.