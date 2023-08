Els productors i directors de cinc documentals de creació i cinc projectes de ficció procedents de països mediterranis com França, Espanya, Marroc, Líban, Croàcia, Portugal o Turquia participaran en la segona edició del València Film Afers, el Fòrum de Coproducció Internacional del festival Mostra de València. La cita tindrà lloc els dies 25 i 26 d'octubre en el Centre d'Estudis Superiors Barreira Arte+Diseño.

Tots ells visitaran la ciutat durant este període i participaran en diferents sessions de "pitching" i trobades "one-to-one" amb professionals de reconegut prestigi internacional per establir llaços que els permeten completar el finançament i viabilitat. Les propostes aborden gèneres com la comèdia, l'autoficció, el drama o les temàtiques socials.

Vinculació amb València

Entre els projectes, destaquen dos projeccions vinculades amb València. Concretament, "Calle de Los Ángeles", una autoficció documental dirigidsa i produïda per Silvia Rey Canudo, que aborda la gentrificació del barri del Cabanyal, i, per altra banda, la comèdia "Donant la nota", produïda per Gaia Audiovisuals i que suposa el primer llarg d'Abdelatif Hwidar, guanyador d'un Goya en 2008 per "Salvador (Historia de un milagro cotidiano)".

El llargmetratge de la mallorquina Charli Bujosa, "¿Es usted secuestrable?", que també estarà present en esta edició, evoca de manera molt peculiar un record de la seua tia.

Propostes femenines

València Film Afers també contarà amb quatre propostes signades per dones. Concretament, "Flying Elephants", dirigida per Mona Khaouli, és un documental sobre la història d'un esmunyedís músic libanés; "Grand Petit Frère/Little Big Brother", el primer llargmetratge de la marroquina Karima Guennouni, en què una jove emprén la cerca del seu pare al costat del seu germà autista; "Right Were I Left You", dirigida per la turca Ümran Safter, narra l'esquinçador viatge d'una dona que transporta el cos del seu germà, mort per suïcidi, al seu poble natal per a enterrar-lo, i "Beirut, journal d’un effondrement", signada per la cineasta franc-libanesa Katia Jarjoura, plasma la manera en què l'explosió del port de Beirut de 2020 trastoca la vida d'una família del Líban.

Completen la llista de propostes seleccionades "Jusqu’à l’aube/Until Dawn", produïda per Ouarzazate Films, el nou projecte de Mohamed Zineddaine; "Penitentes", dirigida per Diogo Pereira, que retrata la col·laboració entre l'alpinisme i la ciència a través de les expedicions de João García a les muntanyes més altes del món per a trobar gel cristal·litzat, i "Viktorija", amb direcció de Luka Galešić, que es tracta d'una àcida comèdia que narra l'alliberament d'una dona madura, amargada i verge que renaix a la vida després d'ingressar a la seua mare malalta en una residència.