L’edició més juvenil de l’Arenal Sound va començar ahir dimarts amb les primeres festes de benvinguda en el recinte de la platja de concerts de la localitat castellonenca de Borriana, on milers de «sounders» desafien ja a la calor amb moltes ganes de festa i de la música urbana que monopolitza el cartell d’enguany en cadascun dels seus escenaris.

Després d’esgotar els abonaments a l’octubre de l’any passat, el festival -conegut també per la seua immensa piscina a l’aire lliure- oferirà fins diumenge que ve dotzenes de recitals d’artistes i grups nacionals i americans on destaquen Quevedo, Mora, Anuel AA, Nicky Jam, Morad, Villano Antillano, Ana Mena o Nervo, al costat d’algun grup més «veterà» com a Taburete o Maldita Nerea.

Malgrat la calor, res ha detingut aquest dimarts les ganes dels assistents, que han format llargues cues per a recollir la seua polsera i iniciar el que serà per a ells la setmana més important de l’estiu, ara com ara sense cap incident destacable.

Al llarg del dilluns ja van ser molts els joves que es van instal·lar en les zones de descans d’Arenal i la Malva-rosa, per a preparar-se per al començament de les festes de benvinguda que s’organitzen cada any. A l’espera de l’arribada de 60.000 persones diàries, aquests cámpines ja s’han omplit de tendes de campanya que durant aquests cinc dies seran la seua particular llar.

Amb la polsera ja en la monyica, els assistents gaudiran hui de l’oportunitat de veure en concert a artistes com Jhayco, un artista que ha col·laborat amb els «més grans» del gènere com Bad Bunny o J. Balvin. També serà present Henry Méndez, que arriba des de República Dominicana per a fer ballar als ‘sounders’ amb els seus èxits com a «Rayos de sol» o «Mi reina».

Danny Romero, Vicco, Mafalda Cardenal i Alex Martini completen aquest cartell que dona la benvinguda a un dels festivals més multitudinaris de l’estiu espanyol.

Per al dimecres continuaran calfant motors, en el Donettes Beach Club Stage, el granadí Saiko, Hens, Love Yi, Selecta i Kabasaki, els quals donaran pas a l’inici dels caps de cartell durant els següents dies.