Des d’el mes de juny passat, l’edifici La Base de La Marina de València s’ha convertit en un centre d’arts digitals en el qual Sorolla i la seua obra són els protagonistes principals. ‘Sorolla, una nova dimensió’, és un concepte d’exposició pioner a València.

La mostra, que s’emmarca dins de l’Any Sorolla, ja ha aconseguit atraure a més de 20.000 visitants, que han pogut gaudir de l’obra de l’artista valencià de manera sensorial. En els més de 2000 metres quadrats d’espai expositiu, l’obra de Sorolla es mescla amb el talent de nous creadors, generant efectes i emocions a partir de grans projeccions on les pintures cobren vida, i fent ús de la realitat virtual per a endinsar al visitant en les obres del creador i els llocs que va retratar. «Resulta impactant», asseguren els visitants.

L’exposició comença amb un ‘albuferenc’, el vaixell tradicional de vela llatina que recorre una séquia que condueix fins al llac de l’Albufera. Seguidament el visitant s’endinsa en la vida familiar del pintor, amb una reproducció de grans dimensions d’una fotografia de García Peris que retrata la família Sorolla i que subtilment pren vida, convidant a entrar en el menjador de la casa per a conèixer a la família del pintor i a la seua esposa Clotilde. En el següent espai expositiu una recreació de la Plaça Redona presenta l’entorn artístic de Sorolla, i la seua relació personal i artística amb els seus amics Blasco Ibáñez i Benlliure, i amb els seus admirats Goya i Velázquez, entre altres.

A la sala immersiva, amb més de 1000 m² de pantalla, el visitant es deixa portar en un viatge pictóric que va des de la mateixa Malva-rosa fins al noble saló de la Hispanic Society of America, on es troben les obres de Sorolla dimensionades, passant per diferents llocs d’Espanya, França i Itàlia que el pintor va plasmar en els seus llenços. Pintures que es poden gaudir de manera envolupant a través de projeccions 360 graus i acompanyades d’una música composta ad hoc i repleta de referències musicals de la época.

El següent espai presenta sis obres d’artistes digitals que interpreten a Sorolla . Li segueix l’espai de participació, on xiquets i majors poden pintar i incorporar la seua pequenya obra en una pantalla de grans dimensions, convertint-la en un quadre mentrestant, descobreixen els pigments que utilitzava l’artista.

Per a finalitzar el recorregut, els visitants tenen l’oportunitat d’endinsar-se en les obres de l’artista a través d’una experiència de realitat virtual. Unes ulleres d’última generació permeten aproximar-se com mai als quadres de Sorolla.