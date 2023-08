Les llengües sense Estat, com la nostra, són les més exposades als atacs de les «oficials», que sotmeten, minoritzen o sustitueixen les que sols són cooficials als respectius territoris. Entre els animals, el més gran es menja el menut, i en la vegetació, els arbres més esponerosos dominen els més febles, i per això en la natura les espècies amenaçades es defensen col·lectivament i subsisteixen, o desapareixen.

En les llengües també passa el mateix, les oficials (amb tots els recursos) tracten d’anorrear les cooficials, les quals o són defensades col·lectivament pels respectius parlants o van desapareixent.

Ara encara estem més amenaçats que mai, perquè l’espanyol compta amb més lleis i instruments per a imposar-se als mitjans, a la informàtica, a la moderna administració i, com sempre, a l’escola... Dir que el castellà està amenaçat per cap llengua autonòmica, és una enorme mentida.

A Espanya, el castellà és la llengua més protegida i és l’opressora de les altres, amb una obsessió que els porta a infringir fins i tot les seues pròpies lleis que diuen tot el contrari: que han de protegir les llengües altres que el castellà; ho diu la Constitució que ells «defenen» tant.

En el segle passat hem patit els atacs franquistes; en democràcia hem suportat tots els impediments i limitacions que ens han continuat imposant; ara, en els governs municipals i autonòmics on han pactat PP i VOX, la desaparició de les llengues altres que el castellà i les cultures autonòmiques, és un objectiu principal de llurs pactes i per això estem més en perill que mai.

Per tant, creiem que un govern central en mans de Feixóo-Abascal seria una tragèdia per a les nostres llengües i nacions oprimides. I conseqüentment, el pacte dels partits perifèrics i insulars nacionalistes i independentistes amb el PSOE-Sumar és una necessitat per sobreviure. Confiem, doncs, que la decisió de Junts per a la conformació del nou govern central, servirà per revertir la situació actual a favor de les nostres llengües i nacions; si no és així, no paga la pena pactar.