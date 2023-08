Un equip internacional de científics ha identificat un antic fòssil humà a la Xina, diferent de qualsevol altre homínid trobat fins avui. Segons els investigadors, les característiques del crani descobert no tenen relació ni amb els neandertals, ni amb els denissovans ni amb l’Homo sapiens, cosa que suggereix que la nostra versió actual de l’arbre genealògic humà es troba incompleta.

Investigadors de l’Acadèmia de Ciències de la Xina, la Universitat Xi’an Jiaotong, també a la Xina, la Universitat de York, al Regne Unit, i el Centre Nacional d’Investigació sobre l’Evolució Humana, a Espanya, han descobert evidències contundents d’un llinatge humà prèviament desconegut.

En un nou estudi, publicat recentment a la revista Journal of Human Evolution, els especialistes van analitzar el crani, la mandíbula fossilitzada i alguns ossos de la cama d’un homínid identificat a Hualongdong, Xina, a l’est d’Àsia. Les restes daten de fa 300.000 anys: després de ser descoberts el 2019, van ser sotmesos a múltiples anàlisis fins avui.

Un nou llinatge humà

Tant els ossos del crani, com els de la mandíbula i els de la cama que pertanyen a aquest homínid encara per classificar, etiquetat provisòriament com HLD 6, no van poder ser relacionats pels científics amb un llinatge humà conegut, més enllà que comparteixen algunes característiques amb diferents varietats.

D’acord amb un article publicat a Science Alert, molts fòssils d’homínids del Plistocè que s’ha identificat a la Xina no encaixen fàcilment amb els llinatges humans coneguts. És així que habitualment aquestes restes es relacionen amb variacions intermèdies en un camí d’evolució cap als humans moderns, ja sigui com un exemple arcaic d’Homo sapiens o com una forma avançada d’Homo erectus.

Tot i això, molts especialistes creuen que aquesta interpretació és massa lineal i simplista, de manera que no es troba àmpliament acceptada entre la comunitat científica internacional. Tot i que se sap que l’Homo erectus va persistir a Indonèsia fins fa aproximadament 100.000 anys, les restes que es van trobar recentment a l’est de la Xina tenen una semblança més gran amb altres llinatges d’homínids més moderns, per la qual cosa novament s’obren dubtes sobre possibles varietats intermèdies.

Fins i tot, estudis previs sobre el genoma de restes de neandertals descoberts a Europa i l’Àsia occidental han trobat evidències d’un llinatge d’homínids que va viure al Plistocè mitjà i tardà i que no pot classificar-se en cap de les espècies conegudes fins al moment. Malgrat això, aquest grup d’humans perdut en el temps mai ha sigut identificat oficialment en el registre fòssil. ¿Podria ser aquesta la primera troballa?

Més semblances

Segons un article publicat a Phys.org, els investigadors van concloure que la combinació de característiques identificades en les restes, més relacionades amb els humans moderns que amb varietats antigues, mai abans s’havia observat en homínids a l’est d’Àsia: això indica que els trets que caracteritzen els humans moderns haurien començat a aparèixer fa 300.000 anys.

Els científics van centrar la seva atenció en el crani, classificat com el primer crani humà del Plistocè Mitjà trobat al sud-est de la Xina. Segons els especialistes, els ossos de la cara són més semblants als dels humans moderns que els pertanyents a la mandíbula i la cama.