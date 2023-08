Hi ha un qualificatiu que identifica a les persones del nostre temps. Es tracta de l’adjectiu impacient. No pensem massa en somnis que tarden a fer-se reals. Tampoc tenim excessiva capacitat per imaginar el que puga vindre. Així que és saludable que cada dia busquem projectes per a fer realitat ‘a la llarga’. La locució significa que una acció es realitzarà a la fi i en un termini llarg.

Els investigadors i les investigadores som conscients que la recerca de dades no s’improvisa. Una troballa apareix quan menys esperes, però perquè darrere hi ha un treball realitzat ‘a la llarga’. Crec que, per eixe motiu, trobí la primera carta pobla d’Estivella de 1382. Passa el mateix quan participes d’una marató. Després de córrer-la, he aprés que la meta no sorgix simplement quan alces la vista. Cal tindre confiança, per tant, també en el que no es veu.

Les persones que creem en la necessitat d’invertir en cultura i educació sabem que els seus resultats no són immediats. La rendibilitat sols es veu ‘a la llarga’. Es comprova que una societat s’ha fet més culta quan comprén millor altres maneres d’entendre el món i sobretot quan es fa tolerant. Per eixa raó, el fet que la nova secretària autonòmica de Cultura Paula Añó haja dit que vol donar la batalla cultural i que ha identificat els agents del pancatalanisme no és bo. El vocabulari bel·licista poc té a vore amb la integració de sensibilitats que genera la cultura.

La cultura, com estic dient, no s’improvisa en els pobles ni en les persones. És un hàbit que conduïx ‘a la llarga’ a vincular-se a diverses activitats. Esta setmana, als peus del museu Guggenheim de Bilbo, he conegut l’actriu i cantant Sara Saché. Ara es dedica a escriure poemes per encàrrec. S’hi situa amb una màquina d’escriure i li’n demanes.

Després que li digues el tema i xarrar amb ella, en uns minuts, te l’escriu. El preu es consensua entre les dos parts. Resulta una forma de compartir cultura i comprovar que ‘a la llarga’, després d’anys de conrear-la, es fa transversal i col·lectiva.

En definitiva, no pensem que les realitats arriben de sobte. Cal imaginar-les ‘a la llarga’ perquè siguen més efectives.

La bona cultura no és agressiva i es queda per a obrir-nos els ulls a la raó i als sentiments.