La tradició de L’Arpeggiata i Maria del Mar Bonet junts en Sagunt

El festival Sagunt a Escena acull en el Teatre Romà la travessia musical pel Mare Nostrum de L’Arpeggiata i Maria del Mar Bonet, hui, una coproducció de Sagunt a Escena amb els festivals de Pollença i Torroella de Montgrí.

Per a la seua cita a Sagunt, L’Arpeggiata, encapçalada per la reconeguda musicòloga, arpista i directora d’orquestra austríaca Christina Pluhar, ha convidat a Maria del Mar Bonet, cantant i compositora de música folk a la qual més de 50 anys de carrera coronen com una de les artistes més importants de la seua generació.

Els concerts de la formació instrumental de música antiga i tradicional, vocal i instrumental L’Arpeggiata combinen subtilesa i tècnica a parts iguals; un ‘ensemble’ barroc que amb 23 anys de trajectòria ha aconseguit un estat de gràcia, ja que està integrat per alguns dels millors solistes de l’actualitat que estableixen un diàleg obert entre guitarra, piano, tiorba o clavicèmbal, instruments tots de tradició mediterrània.

En aquesta ocasió estaran acompanyats per la imponent veu de l’alt Vincenzo Capezzuto i les danses d’Anna Dego.

Durant la nit, els músics desgranaran des de temes populars de les Balears o de la costa napolitana, fins a fandangos o tarantel·les, en un ric recorregut amanit per les intervencions de Capezzuto, qui és a més un excepcional ballarí la carrera del qual està jalonada de premis i col·laboracions amb alguns dels coreògrafs més importants de l’escena internacional. La seua trobada amb L’Arpeggiata es va produir en 2010 i des de llavors han mantingut un vincle molt especial.

Des de les altures

El dia 11 d’agost a les 22.30, en la Glorieta, tindrà lloc un altre dels espectacles gratuïts de l’Off Romà del festival: ‘Flotados’, que va aconseguir, en 2019, el Premi Max al millor espectacle de carrer.

El músic i actor David Moreno, al costat de la ballarina, actriu i acròbata Cristina Calleja, han creat una peça d’alt nivell plàstic que es realitza amb un piano penjat a 8 metres d’altura i amb els seus intèrprets en els aires.

Es tracta d’una oda a l’amor, a la superació i els anhels, amb una poètica molt cuidada, que advoca per la persecució dels somnis en un món on tot és possible. Dansa, projeccions, música i acrobàcies donen forma a la peça.

sagunt a escena. 1 L’Arpeggiata

2 Christina Pluhar 3 Maria del Mar Bonet F