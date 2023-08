En Viu, l’Associació Valenciana de Sales de Música en Directe, ha anunciat la programació de la quarta edició del Circuit Viu. Enguany, aquest projecte de dinamització del panorama musical valencià comptarà amb 20 concerts en 19 sales de tot el territori amb un total de 29 bandes. Les actuacions tindran lloc entre els mesos de setembre i novembre de 2023 i donaran a conéixer un conjunt de projectes musicals que combinen artistes emergents i consolidats d’estils molt eclèctics. La iniciativa té com a objectiu difondre la riquesa i la diversitat musical que caracteritza la Comunitat Valenciana.

Els encarregats d’encetar el cicle seran les bandes Valley’s Folk i Psycodelia. Ho faran el dissabte 2 de setembre en el Matadero Live Music d’Aiora. Ambdues bandes són de la Vall de Cofrents. Els primers combinen la música celta i el folk amb el country, els sons eslaus i les melodies medievals, mentre que els segons aposten pel rock psicodèlic. Unes setmanes més tard, el 16 de setembre, la sala 16 Toneladas de València acollirà la presentació del duet de rockabilly Helen Helen i del quartet de rock Pantaje. Eixe mateix dia, La Casa de la Mar d’Alboraia obrirà les portes perquè el públic gaudisca del pop electrònic amb reminiscències dels 80 d’Amor Butano i de la proposta de l’alcoiana Seserino, qui s’inclina per les bases electròniques pròpies de l’anomenat bedroom pop.

El Circuit Viu també tindrà representació internacional. Així, els nord-americans The Pine Hill Haints mostraran els sons de la música tradicional nord-americana el 21 de setembre al Loco Club de València. Dos de les formacions valencianes amb més seguidors, Xavi Sarrià i El Diluvi, actuaran el 22 de setembre a la sala The One de Sant Vicent del Raspeig. D’altra banda, també el 22, el grup Perversió portaran el seu espectacle de versions de heavy metal amb lletres adaptades al valencià al Peter Rock de la capital del Túria. En la mateixa data i també en el Cap i Casal, el grup Huracán Romántica mostrarà la seua barreja de sonoritats indie, ritmes llatins i metal en el local Radio City. El dissabte 23 serà el torn del cantautor Luis Ramiro, qui estarà en El Volander de València. El cap de setmana es tancarà el 24 de setembre a la sala Matisse de la mateixa localitat amb el duet Via Musicae, el qual interpretarà peces d’autors valencians i catalans dels segles XIX, XX i XI.

L’últim cap de setmana del mes de setembre, el Circuit Viu traslladarà la seua activitat a Castelló de la Plana. Així, el 29, hi haurà música en directe a la Salatal amb l’electrònica experimental de Blu Boi i el combinat de funk, punk i psicodèlia de Sanspok. Més contundent és la proposta dels rockers Nube Naranja i Two Skulls, bandes que tocaran eixe dia al Terra de la capital de la Plana.

Octubre i novembre

El saxofonista Eladio Reinón i el bateria Guillermo Soler obriran la programació del cicle Viu d’octubre el dijous 5 al Café Mercedes Jazz de València. Unes setmanes més tard, el dissabte 14, La Bohemia de Castelló de la Plana albergarà els directes de Ven’nus i L’Home Brut. La primera mostrarà l’univers íntim i personal de pop electrònic que ha plasmat en el seu àlbum de debut, Bocaterrosa. Per la seua banda, L’Home Brut tocarà els temes que han fet del grup una referència del rock alternatiu cantat en valencià. El mateix cap de setmana, la sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant viurà la presentació del llançament més recent del cantautor Andreu Valor, el disc Un nou món. Això serà el diumenge 15 d’octubre.

El Circuit es tancarà al mes de novembre amb tres propostes ben diferents. El 4, Awakate faran ballar el públic de la sala Marearock d’Alacant. El 18, La Plazuela es presentarn en la sala Repvblicca de Mislata. L’últim concert tindrà lloc el 25 a la sala Rock City d’Almàssera.