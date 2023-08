El Shakespeare més desenfadat amb ‘La comedia de los errores’ arriba a Sagunt

Sagunt a Escena presenta hui, en el Teatre Romà, La comedia de los errores, un muntatge hilarant on sis actors interpreten a 24 personatges. Andrés Lima, Premi Nacional de Teatre 2019, dirigeix en aquesta ocasió la comèdia més curta de Shakespeare per a extraure la seua essència més divertida i desenfadada

Pepón Nieto, Antonio Pagudo, Fernando Soto, Rulo Pardo, Avelino Piedad i Esteban Garrido es donaran cita en el festival Sagunt a Escena en la representació d’aquesta versió escrita per Albert Boronat.

L’obra se situa en l’antiguitat clàssica, en concret, a les ciutats enfrontades d’Efes i Saragossa de Sicília, on a una sentència de mort li succeeixen una cataracta d’errors que converteixen la trama en accions de gran nivell còmic. «L’autèntic i el correcte són sempre tan plans, tan avorrits», es declama en una obra que és un elogi de l’error on s’invoca a Èsquil i Mikis Theodorakis, les festes dionisiaques, Zorba el grec, Varoufakis, les ‘raves’ de la Barceloneta i els quiosquets de platja.

La directora del festival organitzador per l’IVC, Inma Expósito, assenyala: «La comèdia és necessària per a la vida, per això és imprescindible la seua presència en el festival, més quan ve de la mà de grans professionals i la qualitat està garantida».

La representació s’ofereix com a funció de teatre accessible, per la qual cosa compta amb bucle magnètic, subtitulació adaptada, audiodescripció i so amplificat per als espectadors i espectadores que ho necessiten.

Per altra banda, Sagunt a Escena reafirma el seu compromís amb el circ contemporani en la seua secció a l’aire lliure Off Romà. Aquest pròxim 13 d’agost, a les 20.00 hores en la Glorieta ha programat l’espectacle NüShu, on la companyia Capicua situa l’acció en una fàbrica tèxtil per a parlar, a través del cos, de les relacions entre mares, àvies, filles i companyes.

La història succeeix entre centenars de texans, un masteler, una màquina de cosir, bobines de fil, una escala i una corda. Amb tots aqueixos elements, un elenc multidisciplinari de cinc dones desplega les seues acrobàcies i moviments.

El títol de la peça és una paraula xinesa la traducció literal de la qual és ‘escriptura per a dones’ i dona nom a un sistema d’escriptura únic en el món creat per dones a la província de Hunan fa 3.000 anys per a ser usat entre elles com un llenguatge secret.

A més d’aquesta picada d’ullet a la sororitat, la formació catalanoaragonesa trena un missatge social sobre la sobreproducció de roba i el consum.

Imatges de l’obra protagonitzada per Pepón Nieto F