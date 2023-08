El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) proposa mantindre’s prop de la seua oferta cultural, durant el mes d’agost, amb un ampli catàleg divulgatiu a través de les plataformes digitals.

El premiat «CCCC Podcast» i «Tresor_Fonoteca_valenciana» com a formats sonors; la sèrie de ficció «CCCC Stories» o les entrevistes de «Creación sin barreras» en l’apartat audiovisual, juntament amb els tours virtuals, traslladen les propostes culturals del Consorci a qualsevol dispositiu, des de qualsevol lloc i hora del dia.

Amb «CCCC Pòdcast» —amb la periodista Amàlia Garrigós i l’artista sonor Edu Comelles—, el Centre del Carme es va convertir en 2022 en el primer museu valencià a tindre pòdcast propi. Amb més de 4.000 escoltes i 400 subscriptors, actualment hi ha 31 capítols disponibles en Ivoox, Spotify, Amazon Music i Apple Music.

A més, en Ivoox i Spotify es pot trobar també «Tresor_Fonoteca_valenciana», produït junt amb el Centro Cultural Las Cigarreras i l’Ajuntament d’Alacant, amb l’objectiu de divulgar l’art sonor, especialment al generat per artistes, investigadors i investigadores vinculats a la Comunitat Valenciana. Un ampli registre sonor, radioart, veu expandida, «sorollisme» i altres aproximacions contemporànies a aquest vessant de la creació poden trobar-se en els cinc episodis disponibles.

D’altra banda, dues temporades té l’aduovisual «Creación sin barreras», on el periodista Juan Antonio Gallart conversa amb els protagonistes de les exposicions organitzades pel consorci i el centre del Carme. El format conté ja 16 capítols, d’uns 30 minuts cadascun, en els quals han participat veus rellevants de l’art contemporani i la creació de l’escena actual. El catàleg d’episodis està disponible en la web del Consorci de Museus i en Youtube.

En una de les entregues de l’última temporada, Gallart entrevista a Sergi Merchán i José Luis Lázaro, creadors de «CCCC Stories», microsèrie de ficció produïda pel Centre del Carme amb 10 històries quotidianes d’amor, retrobament, perdó i reivindicació que giren al voltant del CCCC, i amb una duració aproximada de set minuts cada episodi. En este cas, està disponible en els perfils d’Instagram i Tik Tok del CCCC i en Youtube, i alguns capítols es projecte abans de les sessions de cinema a la fresca, al pati gòtic del museu.

Entrevistes

Youtube conté l’àmplia proposta audiovisual del CMCV, la qual s’articula en els canals del Consorci de Museus i del Centre del Carme. Juntament amb les produccions citades, hi ha també emissions en directe com el cicle de CCCC Performance «¡Escucha! València»; les sessions del «Laboratorio de amores diversos»; o «Encuentros conversados».

Per últim, perquè la distància geogràfica o els problemes de mobilitat no siguen un obstacle, el CCCC també proposa endinsar-se des de casa en algunes de les seues grans exposicions dels últims anys. Fotografies, audiovisuals i altres recursos gràfics permeten participar de les exhibicions del Consorci de Museus des de qualsevol lloc, a més d’accedir amb descàrrega gratuïta a continguts com els catàlegs de les exposicions d’art clàssic i contemporani produïdes pel CMCV i CCCC, jocs interactius i altres detalls específicament desenvolupats per a amenitzar aquest itinerari en línia.

«La nostra vocació des del Consorci de Museus és la d’explorar llenguatges i formats culturals, tal com fem en diferents territoris artístics, buscant noves maneres de fer accessible la cultura. Hem creat sèries audiovisuals, pòdcasts i altres formats per a trencar barreres i mantindre’ns sempre prop d’uns públics cada vegada més grans, actius i dinàmics», assenyala el director del Consorci de Museus i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.