Les biblioteques valencianes de Potries i d'Agullent han estat escollides pel ministeri de Cultura entre les deu millors biblioteques espanyoles dins de la XXIII Campanya d'Animació a la Lectura María Moliner en municipis de 50.000 habitants. En esta edició s'han presentat un total de 550 biblioteques de tota Espanya.

La Biblioteca Municipal Ramon Haro Esplugues d’Agullent ha sigut guardonada pel seu projecte "Els camins de la lectura. Les sendes de l'escriptura", que pretén apropar la lectura a totes les persones d'esta localitat. El seu bibliotecari Rafa Revert ha destacat la importància d'este premi, ja que suposa un mèrit a tot l'esforç i activitats per a totes les edats i que es realitzen durant tot l'any, entre les quals destaquen el club de lectura per a adults, "Lletres i comboi" o la lectura a domicili.

Esta biblioteca ja ha estat guardonada en set ocasions, però, en paraules de Revert, situar-se entre les deu millors suposa reconèixer els altres premis. Este projecte pretén que els llibres arriben a altres espais més enllà de la biblioteca. "Després de tant de temps hem aconseguit consolidar el projecte i ens dona ressó, ja que s'atorga un reconeixement a un lloc necessari en els pobles, sobretot els municipis menuts com el nostre, que no supera els 2.400 habitants".

10.000 euros de recompensa

Ambdues biblioteques rebran un premi de 10.000 euros per invertir en llibres i en millorar les infraestructures, ja que, com recalca Revert, "els llibres són una ferramenta fonamental i una arma molt poderosa" i, per això, "no mirem ni edats, ni gèneres, ni situacions, treballemamb les ames de casa, els jubillitats, l'alumnat...".

Per la seua banda, la biblioteca de Potries ha apostat pel projecte “Una biblioteca creativa”, que conté més de 30 activitats entre tallers d’escriptura i creatius, clubs de lectura, contacontes, encontres amb escriptors i escriptores, recitals... "Volem que les activitats arriben a tots els col·lectius i grups d’edat, on la creativitat, la igualtat, la diversitat i la inclusió són els eixos transversals", ha recalcat el bibliotecari Borja Fuster.

Fuster reconeix la importància de treballar des de ben menuts per a crear un hàbit lector, que els acompanye durant tota la seua vida. En este sentit, Revert afig que "és un repte que les noves generacions s'apropen a la lectura". Per això, des de les biblioteques reforcen la "ebiblio" per a llegir a través d'altres formats. "Els joves lligen, la qüestió és que lligen i com lligen perquè el món del llibre és enorme", conclou.