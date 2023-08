Hem arribat a l’últim article de la sèrie #Imprescinllibres, i ho fem amb un llistat de novel·les gràfiques que mantindran els teus ulls pegats a les seues pàgines en les vesprades pausades del que resta de mes d’agost, uns treballs que vos sacsejaran, no tenim cap dubte. Esteu preparades per a tancar l’estiu entre vinyetes? Comencem!

«Rotunda», de Candela Sierra (Andana Gràfica)

Iniciem aquest camí amb Rotunda, l’òpera prima de l’andalusa Candela Sierra que va aconseguir el Premi València de Novel·la Gràfica 2022, concedit per la Institució Alfons el Magnànim.

Brisa protagonitza una història que desmantella els neologismes i les tendències del mercat laboral que ens envolta per a descobrir els valors liberals i masclistes que aquest amaga en el seu fons. Obra molt interessant per a llegir abans de tornar de les vacances.

«María la Jabalina», de Cristina Durán, Miguel Ángel Giner Bou (Astiberri)

Maria la Jabalina va ser l’última dona assassinada pel franquisme al territori valencià. L’any 1942, amb 25 anys, la jove anarquista pertanyent a les Joventuts Llibertàries va ser afusellada al mur de Paterna acusada de delictes que mai podia haver comés. A través d’aquest títol, Cristina Durán i Miguel Ángel Giner Bou, reviuen una de tantes històries silenciades de dones que van lluitar per la pau i la llibertat.

«Maus: relat d’un supervivent», d’Art Spiegelman (Inreves SLL)

Maus, obra guanyadora del premi Pulitzer 1992, retrata d’una manera excepcional el que va ser la crueltat de l’holocaust. El mateix Spiegelman entrevista al seu pare, Vladek, que narra com va sobreviure a la persecució dels nazis durant la II Guerra Mundial. L’obra és crua, emocionant i genera una angoixa progressiva que et farà empatitzar amb els ratolins en totes les fases de la seua odissea. Sens dubte, es tracta d’un llibre que no pots deixar a banda.

«Guardians de la nit», de Koyoharu Gotouge (Norma Editorial)

Setembre està a prop, la clàssica època per a començar les col·leccions. Si estàs interessat pel món del manga Guardians de la nit és una molt bona opció per a iniciar-te. Koyoharu Gotouge ens situa a la pell de Tanjirô, un jove venedor de carbó que veurà sacsejar-se la seua vida quan un dimoni assassina als seus familiars, a excepció de la seua germana, la qual sobreviurà convertida en una criatura demoníaca.

Es comença així un viatge amb dos objectius: tornar-li la forma original a la seua germana i venjar-se del dimoni que va iniciar-ho tot.

«Feminismes», diverses autores (Edicions Camacuc)

Tanquem aquest article amb ‘Feminismes’, un còmic dirigit principalment als i les adolescents on podran descobrir la importància del feminisme en el camí cap a un món més humà, lliure i feliç. Es tracta d’una obra travessada per l’humor habitual en Camacuc que compta amb les il·lustracions de deu autores de primera línia. Una proposta per a visibilitzar la lluita pels drets humans.