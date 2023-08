La 40ena edició de Sagunt a Escena arriba a la seua fi. Després d’haver disfrutat al Teatre Romà de Sagunt durant estos dies d’alguns espectacles com «Èdip rei», de Bambalina Teatre; «Pandataria» de Losdedae, «La comedia de los errores», de Mixtolobo; «Nüshu», de la companyia Capicua o les actuaciones de Mª José Llergo i Sandra Monfort, les actuacions continuen fins al pròxim dissabte.

Demà el públic podrà disfrutar de «Disculpa si te presento como que no te conozco», de Miguel Barreto i La Pequeña Victoria Cen. Es tracta d’una proposta íntima que connecta, des de l’universal fins a allò personal, amb les emocions de cada espectador per generar reflexions sobre la identitat. A través de l’espectacle, dos cossos juguen amb la simetria, la duplicitat i l’ambigüetat per composar imatges sorprenents, diàlegs acrobàtics i escenes oníriques.

El 24 d’agost serà el torn del coreògraf Josef Nadj amb «OMMA». Per a l’espectacle, Nadj ha reunit un grup de huit ballarins provinents de Mali, el Senegal, Costa d’Ivori, Burkina Faso i els dos Congos. Junts, formen un sol cos: negre. Un cos plural en què cadascú afirma el seu propi llenguatge, la seua identitat, la seua pròpia dansa, que porta a l’espectador, inevitablement, a l’ésser humà com el fet universal.

La companyia Lazuz actuarà el 25 d’agost amb «Baktana», que conta la història d’un malabarista, obsessionat pel seu món d’objectes volant, que comunica manipulant les seues masses, i un acròbata, que s’expressa a través del moviment. Així, la seua curiositat els porta a una trobada silenciosa del qual sorgeix el desig d’anar cap a l’altre.

Per últim, el dissabte, arriba el torn de Belén Rueda amb «Salomé», una princesa que fa costat en secret als rebels que resisteixen al govern del Rei Herodes.

Sagunt a Escena conclou el diumenge amb Xampatito Pato i el seu espectacle «Só», que pretén fer riure a tots els presents i l’actuació del grup de música valenciana El Diluvi, que fusiona estils musicals tan diversos com cúmbia, reggae, rumba, folk i la música tradicional o d’arrel valenciana, en un mestissatge mediterrani que s’ha convertit en un èxit dins i fora del territori valencià.