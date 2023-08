El Espai LaGranja s’ha convertit en aquests últims anys en l’element estructurador del sector dansa i les arts del moviment en la Comunitat Valenciana.

Seguint aquesta línia de treball, el IVC, a través del Espai LaGranja, té intenció de desenvolupar durant els mesos d’octubre i novembre de 2023, tres laboratoris d’investigació: un que es desenvoluparà a València (Espai LaGranja), un altre a Elx (CCCE L’Escorxador) i un altre a Castelló (EACC).

Espai LaGranja convoca un procés de selecció de tres projectes d’investigació per a desenvolupar i produir al llarg de huit setmanes. El resultat del treball de recerca es mostrarà en una exhibició pública en acabar el procés en cadascun dels espais de treball. La convocatòria va dirigida a creadores, ballarines, coreògrafes, que desenvolupen habitualment el seu treball en la Comunitat Valenciana i que vulguen aprofundir en processos d’investigació en l’àmbit de la dansa contemporània i les arts del moviment. No s’admetran propostes realitzades des de companyies estables de dansa o d’arts escèniques. La finalitat principal és protegir i donar suport a l’esmentat procés d’investigació, així com acompanyar-les amb un equip humà còmplice amb el procés.