El diumenge que ve, dia 3 de setembre, a les 19 hores i al claustre del Castell-Palau d’Alaquàs, se celebrarà un dels actes més carismàtics i emotius del calendari festiu d’aquest municipi de l’Horta. Es tracta de la «Prova de l’Àngel», en què, mitjançant votació popular dels assistents, seran escollits els dos xiquets/es que els propers 8 i 9 de setembre interpretaran, respectivament, el Cant de la Carxofa en honor de la Mare de Déu de l’Olivar i del Crist de la Bona Mort. La Prova de l’Àngel fou instaurada en 1995 pels clavaris del Crist, i està inspirada en les proves de selecció de veus del Misteri d’Elx. Així, hi concorren els sis angelets –tres per a cadascun dels cants– que han superat una tria prèvia avaluada per especialistes. Amb la qual cosa la qualitat musical dels xiquets que aconsegueixen arribar a la final queda més que garantida.

El procés s’inicia durant el curs als locals de la Unió Musical d’Alaquàs, quan els escolars que desitgen entonar el motet comencen a assistir a classes de cant dissenyades per a l’ocasió. Els qui superen els diferents exàmens participaran en la selecció precedent a la Prova de l’Àngel. I, per tal d’implicar-los i que no perden la il·lusió de tornar-ho a intentar l’any següent, amb la resta de xiquets/es es configura el cor que s’ocuparà de fer-ne l’acompanyament.

Segons els responsables de l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa –que, juntament amb els membres de la Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar, la Unió Musical, l’Ajuntament i Caixa Popular, són els encarregats de convocar i supervisar el procés–, enguany han participat un total de 40 veus blanques, dada que assenyala l’excel·lent estat de salut que gaudeix l’acte. A més, els organitzadors s’estan esforçant a fons per tal d’aconseguir la declaració de Bé d’Interés Cultural (BIC) per al Cant de la Carxofa, una petició que Alaquàs llançà en 2017 i a la qual es varen unir la resta de municipis i barris de la ciutat de València on també se celebra.

Us convide a assistir el diumenge a la Prova de l’Àngel i a exercir el dret al vot. Tant si l’elecció final és del vostre gust com si no, hi comprovareu com d’incontestable és la força de la democràcia.