Josep Chapa i José Fonollosa han imaginat un món infantil ple de personatges, com pirates i dinosaures. Per això, presenten Piratosaures (Edicions del Bullent), un àlbum il·lustrat que arriba a una segona edició, després d’una molt bona acollida per part del públic familiar, que ha gaudit amb esta aventura liderada per Aitana i Martí, junt amb els seus amics.

José Fonollosa ha donat vida als personatges, plens de color. A més, Piratosaures inclou dues cançons composades pel mateix Josep Chapa, que també és el creador de la història. Amb este àlbum il·lustrat, els més menuts poden descobrir què és un fòssil, a més de la professió dels paleontòlegs. Chapa compagina la docència amb l’escriptura, fonamentalment literatura infantil i juvenil,com Una acampada embolicada, On són els arbres? / ¿Y los árboles?, Multiaventura als Pirineus, i Crònica d’estiu. Fonollosa és un historietista valencià amb més de cinquanta treballs publicats. Des de fa més d’una dècada col·labora en la reCamacuc amb les sèries «Vampi», «Hotel Monster» i «Trastades a l’Olimp», a més de còmics d’animals. En Bullent ha publicat De mercats i Bragat, a més de Piratosaures.