Les societats musicals donen la benvinguda al nou curs amb una agenda carregada de concerts Al mes de setembre confluiran fites impulsades per la FSMCV com la gira de la Jove Orquestra Simfònica de la Federació, el programa d’Activitats Comarcals, el Cicle de Concerts Músics amb D.O., la campanya d’Intercanvis o les Trobades de Castelló