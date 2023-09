La setmana passada definíem en aquesta pàgina el calendari de les fires, nacionals i internacionals, que els esperen a les editorials valencianes una vegada acabades les vacances d’estiu. La primera parada del recorregut arribarà aquest dijous amb l’inici de la 41a edició de La Setmana del Llibre en Català, que tindrà lloc, novament, al Moll de la Fusta de la ciutat de Barcelona entre els dies 8 i 17 de setembre.

La caseta número 1, emplaçament gestionat per l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), serà el punt en el qual el públic assistent trobarà els títols d’una vintena d’editorials valencianes durant els deu dies de celebració de la fira.

Amb aquesta seran onze les participacions de l’AEPV a La Setmana, un escenari clau per a reivindicar el valor de la literatura valenciana, així com per a ampliar la presència d’aquesta en altres territoris.

Sota aquestes premisses, diumenge es durà a terme el «Matí de literatura valenciana», un esdeveniment àgil en el qual se succeiran les presentacions de les principals novetats editorials valencianes dividides en set seccions: «En clau poètica», «Menuts lectors», «Feminismes», «Narrativa», «Assaig», «Cultura a la valenciana» i «Narrativa combativa». Per augmentar el seu dinamisme, l’acte replicarà el format d’un magazín propi de la televisió amb elements com ara la figura d’una conductora, paper que realitzarà la periodista i poeta Susanna Lliberós, o una sèrie d’intervencions musicals a càrrec de la cantant de Vinaròs Esther.

Una edició de rècord

La Setmana, esdeveniment que se celebra des de 1983, representa en l’actualitat un important punt de trobada entre lectors, editorials, llibreters i autors. Des de l’organització ja s’ha anunciat que aquesta 41a edició partirà amb xifres rècord traduïdes en una ampliació de l’espai que ocuparà la fira, el qual arribarà fins als 7.000 metres quadrats, així com un augment del nombre d’expositors que se situarà en els 287, entre segells editorials, llibreries, institucions, universitats, associacions i distribuïdores.

D’altra banda, la Setmana ha confeccionat una programació integrada per més de 300 activitats entre les quals es troben presentacions de llibres o signatures d’autors de perfil internacional com ara la sueca Karin Smirnoff, la coreana Han Kang, el britànic Roger Griffin i l’holandés Rob Riemen, una important aposta per la consolidació de les activitats infantils, amb els ports de mar, espais facilitadors d’aventures, intercanvis i fets, com a protagonista, o la gravació en directe de diversos pòdcasts culturals que oferiran entrevistes, tertúlies i debats per a tots els públics.