El Ministeri de Cultura i Esport ha resolt el primer procediment d’ajuts selectius per a la producció de llargmetratges sobre projecte del 2023 per un import de gairebé 15 milions d’euros, que beneficiarà 45 obres, de les quals 20 han estat dirigides exclusivament per dones.

Dels 194 projectes presentats n’han resultat beneficiaris 45, dels quals 24 corresponen a la categoria de ficció, per import de 12.063.891,02 euros (el 80,43% de l’import total); 18 documentals, per import de 2.321.532,66 euros (el 15,48% del total); i tres, de cinema experimental, per 276.407,88 euros (l’1,84% del total). La dotació pressupostària total per a la convocatòria del 2023 és de 30.000.000 euros, a resoldre en dos procediments, fet que suposa un increment de 10 milions euros respecte al 2022.

Dels 45 projectes beneficiaris, 27 són coproduccions internacionals i han obtingut ajuts per un valor total de 10.178.911,28 euros, cosa que representa el 67,86% de la dotació total.

La pel·lícula que ha obtingut una major puntuació, amb 86,60 (sobre cent) és Forastera, que rebrà 800.000 euros, escrita i dirigida per Lucía Aleñar Iglesias. Darrere seu, amb 85, 73 punts, és La habitación blanca, de l’argentina Ana Piterbarg, que obté 212.664 euros.

Els segueix la producció Muy lejos (Zo Ver Weg), de Gerard Oms, amb 783.735,81 euros d’ajuda i 85,23 punts, i El día que Ewan McGregor me presentó a sus padres, d’animació 2D, produïda per Santa Coyote i dirigida per Marta Puig (Lió), amb 85,21 punts i l’ajuda màxima de 800.000 euros.

Per comunitats autònomes, Andalusia rep 942.400 euros del primer procediment dajuts selectius; Canàries, 1.310.370 euros; Cantàbria, 35.625 euros; Catalunya, 6,4 milions; la Comunitat de Madrid rep 3,3 milions d’euros; el País Valencià, 727.527 euros; Galícia, 822.435 euros; Illes Balears, 98.908 euros; i el País Basc rep 994.200 euros.