La recuperació de la memòria fotogràfica i oral, des d’un punt de vista artístic, és també una forma de recordar el passat i de reviscolar espais que, per diverses circumstàncies i canvis en els costums quotidians, han quedat en desús.

Aquest és el cas del Mercat de Sant Pere Nolasc al barri de Morvedre, tancat des del 2019, que gràcies a la iniciativa ‘Un Mercat Viu’ s’estan duent a terme interessants activitats com una exposició al carrer. Aquesta intervenció artística forma part de LABi 05, projecte del Màster de Fotografia de la Facultat de Belles Arts de la UPV en col·laboració amb Futur·lab de Las Naves.

L’instal·lació a l’exterior està composta principalment per dinou fotografies reproduïdes en gran format i disposades sobre les antigues persianes metàl·liques d’aquest recinte comercial. Les imatges procedeixen dels fons de Francesc Jarque (1940-2016), així com de les antigues venedores i venedors i de veïnes i veïns del barri.

En aquestes entranyables instantànies, de quan aquest espai encara estava en funcionament, apareixen despatxant les antigues dependentes i dependents que el mercat va tindre en la darrera centúria. Les fotografies van acompanyades d’àudios, en alguns casos, fins a un total de nou, els quals es poden escoltar mitjançant codis QR.

Aquests pòdcasts inclouen una sèrie d’entrevistes als que foren propietaris de les parades, entre 1950 i 2019, als seus descendents, així com a clientes i clients. En ells, recorden especialment una manera de vendre més sostenible, en la que els productes eren frescs, de qualitat i ajustats a les necessitats de la gent i la relació i assessorament al comprador resultava fonamental.

D’aquesta manera es generava un vincle quasi familiar entre les venedores i venedors i a la vegada amb la clientela, que resultava una forma de fer barri.

La majoria d’aquests antics titulars d’establiments al mercat, treballaren allí durant una part important de la seua vida, mitjançant oficis com pollastrers, carnissers, verdulers o xarcuters, que havien passat en les seues famílies de generació en generació.

Quasi tots ells coincideixen en el fet que la decadència va vindre, principalment, quan «començaren els supermercats» o les grans superfícies.

Com s’arreplega al projecte, cal recordar que el Mercat de Sant Pere Nolasc va ser inaugurat originalment el 1899, amb una configuració oberta composta per tres naus. Entre els anys quaranta i cinquanta del segle XX, segons la fototeca de l’Institut Cartogràfic València, va ser remodelat substancialment generant-se un gran espai cobert molt semblant a l’actual. Finalment, entre els anys 1991 i 1992, va ser rehabilitat donant-li, en gran part, la imatge que ofereix hui en dia.

Ara com ara és un dels pocs mercats de barri de la Ciutat de València que es troben tancats. És per això que seria necessari que es duguera a terme la restauració, reobertura i revitalització d’aquest recinte i del seu entorn. Tot això per a contribuir a recuperar la vida i identitat d’aquesta part del districte de la Saïdia, que compta amb un gran potencial, però que, malauradament, es troba molt deteriorada actualment.