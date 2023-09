La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrarà del 19 al 29 d’octubre, torna a apostar una edició més per donar protagonisme al cinema valencià en la seua inauguració, amb l’estrena mundial de Marina, unplugged, un precís retrat dels discursos populistes d’extrema dreta que té com a objectiu sacsejar la consciència de l’espectador.

La pel·lícula és l’adaptació cinematogràfica de la peça teatral del mateix nom que Alfonso Amador i Jorge Picó van gestar gràcies a l’II Laboratori de Dramatúrgia Ínsula Dramatària Josep Lluís Sirera, organitzat pel Institut Valencià de Cultura.

El film, ambientat a València, està rodat en blanc i negre i explora la relació d’aspecte 4:3, centrant la seua atenció en l’espai escènic en el qual es desenvolupa la major part de l’acció. Es tracta d’una proposta formal de risc, entre la ficció i el fals documental, en la qual l’audiència acompanya a la líder d’un partit ultradretà en el procés de preparació d’un monòleg a través del que donarà a conéixer el seu ideari als seus seguidors.

En l’escenari del teatre, li acompanya un director que modela constantment la seua actuació, articulant a base de xicotets matisos, inflexions de veu o gestos la manera en què resulta més convincent presentar el seu relat per a persuadir millor a la seua audiència, posant al descobert les estratègies de comunicació, tant verbal com no verbal, utilitzades en el discurs polític.

Potenciar la teatralitat del text

Alfonso Amador, director, guionista i muntador de la pel·lícula, explica que no ha tractat d’ocultar l’origen teatral del text, sinó potenciar-lo: «D’una banda, és una proposta molt brechtiana; per una altra, ens han inspirat les pel·lícules del direct cinema, com Primary, on Robert Drew seguia a Kennedy en una campanya electoral en els anys 60. El blanc i negre buscava crear un efecte de distanciament».

La protagonista elabora un discurs intens i complex, en el qual fins i tot intercala cites de pensadors d’altres espectres ideològics, com Marx i Unamuno, però en el qual també «abunden les fal·làcies», assenyala Amador. Per a aconseguir la versió final del text, els autors van bussejar en les fonts ideològiques i econòmiques de la ultradreta.

L’actriu i dramaturga Claudia Faci ocupa la pràctica totalitat dels plànols de la pel·lícula, en la qual també participen Jorge Picó, Alaitz Catalá, Toni Agustí, Ángel Galán, Miguel Ángel Romo, Begoña Soler, Mario Fernández Alonso o Alberto Cervera: «Per a mi no podia existir una altra protagonista», assegura el director. «Claudia té un aspecte fràgil, però també pot semblar molt dura, i ningú interpreta el text com ella», assegura.

Per tot açò, des de l’organització afirmen que Marina, unplugged és un film que no deixa indiferent i que, a més d’inaugurar el festival, també competirà per la Palmera d’Or d’esta edició amb altres onze títols, dels quals cinc ja s’han donat a conéixer recentment, en una Secció Oficial plural i mediterrània amb paritat de directores, en la qual es podrà veure A House in Jerusalem, del palestí Muayad Alayan; Toni, en Famille, del francés Nathan Ambrosioni; Deserts, del marroquí Faouzi Bensaïdi; Fireworks, de l’italià Giuseppe Fiorello, i The Wedding Parade, de la directora kurda Sevinaz Evdike.

Fora de concurs, el festival projectarà també el documental de Mario Martone Massimo Troisi: Somebody Down There Likes em.

La 38a edició de Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebra del 19 al 29 d’octubre, està organitzada per l’Ajuntament de València i compta amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), el Palau de la Música i Barreira Art + Disseny.