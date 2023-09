Amb tan sols 19 anys, la cantant valenciana Gynebra —María de Paco— acaba de publicar el seu primer disc, «8 Pekados», el qual està format per huit temes que representen els huit pecats capitals.

Este projecte musical va nàixer a finals de 2022, quan la jove, que ja ha actuat en diversos festivals i concerts al llarg del territori valencià, va decidir endinsar-se encara més en el món de la música. «Vaig pensar que els pecats capitals mai s’han tractat profundament en la música. Sí que s’han reflexat en el cinema amb obres com Seven o en sèries com «The seven deadly Sins», però no en este sector», explica.

Tot i que actualment són set els pecats capitals, la jove indica que es va posar a buscar informació i va descobrir que hi havia un huité pecat en el segle VI que era la tristesa. «L’humanitat ha passat un dels moments més tristos de la història amb la pandèmia de la covid-19 i vaig pensar incloure’l com un pecat més», indica.

Així, els huit temes fan referències a l’avaricia, l’ira, la luxúria, la sobèrbia, la gola, la peresa, l’enveja i la tristesa. En la composició del disc han participat artistes com Delaiglesia, Jordan Boyd, Roneo, Luis Cortés, Khalil Meldin’s i productors com Zeper, que han posat veu o melodia a cadascun dels temes que voran la llum este divendres i que recorren diferents estils musicals com el pop, el reggaeton o l’electrònica.

El projecte audiovisual mostra les arrels mediterrànies de l’artista. D’esta manera, Gynebra inclou l’art, l’indumentària fallera, la gastronomia, la llum, el color o les costums valencianes en cadascun dels videoclips que acompanyen a cada cançó.

Tres nous temes

La cantant ja havia anat llançant alguns temes, però el disc complet va eixir a la llum este divendres, quan es van poder escoltar tres noves cançons: «Éramos iguales», junt a Khalil Meldin’s, que tracta l’abandonament de la relació; l’enveja amb el tema «Flow3mil», on fa una crida a l’autoempoderament i «Un poco de ti», acompanyada del productor Zeper, que està dedicada a un dels millors amics de l’artista, que va marxar recentment.

L’artista compagina el seu projecte musical amb un projecte solidari. Concretament, fa uns anys va fundar l’associació Kuki, que pretén acostar el món de la cultura als xiquets en risc d’exclusió social o que es troben hospitalitzats.