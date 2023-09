Un viatge a les emocions: comença la gira de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV amb Violincheli Brothers

Una aventura al centre de les emocions, recorrent diversos territoris i èpoques musicals. Eixe serà el nou repte de la la Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. La segona gira per diferents punts de la geografia espanyola suposarà la presentació d’una obra completament nova: New emotions, peça orquestrada per Pau Cháfer que la formació interpretarà juntament amb els Violincheli Brothers.

Tres ciutats disfrutaran d’este concert únic durant este mes de setembre. El Gran Teatre de Xàtiva serà la primera parada, el pròxim 15 de setembre (20.00 hores). Una setmana després la formació tornarà al Teatro Monumental de Madrid, el 23 de setembre (19.00 hores), on ja va actuar aconseguint un gran èxit en 2022. La gira conclourà el 24 de setembre (a les 12.30 hores), en el Palacio de la Audiencia de Sòria, dins del festival Otoño Musical Soriano. Allí compartiran cartell amb unitats com la Joven Orquesta Nacional de España, l’Orquesta Sinfónica de Bilbao, l’Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, l’Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Joven Orquesta de Soria o l’Orquesta, Coro y Solistas de la Comunidad de Madrid. Com és habitual, tots els concerts seran d’accés lliure fins a completar aforament. Cristóbal Soler guiarà a esta unitat orquestral d’alt rendiment davant un programa tan innovador com exigent. New emotions és una suite a través de les emocions creada pel pianista i arranjador Pau Cháfer, composta per obres de Bach, Vivaldi, Piazzolla i fins al jazz de Chick Corea. Escrita originalment per a quartet de jazz i el duo de solistes Violincheli Brothers, després de l’èxit de l’estrena en el Palau de la Música de València Cháfer va rebre l’encàrrec de realitzar els arranjaments per a orquestra simfònica. L’altra gran novetat de la gira serà precisament la participació de Violincheli Brothers. El duo format pels germans Pablo i Alejandro Turlo, de 18 i 16 anys, ha sigut premiat en reconeguts concursos de violí i violoncel, i en 2021 van ser finalistes del televisiu Got Talent España. A més de New emotions, el repertori inclourà la Simfonia núm. 2 de Rajmáninov i la Danse Bacchanale (Act.III), de Samson et Dalila, de Saint-Saëns. Els membres de l’orquestra treballaran el programa durant la trobada pedagògica que tindrà lloc els dies previs a l’estrena en l’Alqueria Julià-Casa de la Música, seu de la FSMCV situada a València. La temporada de la Jove Orquestra Simfònica s’emmarca en la línia de subvenció concedida a la FSMCV per part del Ministeri de Cultura i Esport, a través de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), per a l’exercici 2023. A més, esta nova gira compta amb el patrocini de Mapfre i la Fundación Vicky Foods. Selecció de músics Formada per una selecció de músics amb edats entre els 16 i els 24 anys, la Jove Orquestra Simfònica és una de les línies estratègiques que la FSMCV duu a terme des de 2014, quan va ser creada amb la direcció artística de Cristóbal Soler. Concebuda com un projecte artístic i pedagògic, la Jove Orquestra Simfònica reuneix una selecció de joves músics valencians en edat de formació, oferint-los l’oportunitat de complementar els seus estudis en un entorn semiprofessional, amb professorat especialitzat de reconegut prestigi, en diversos auditoris i treballant amb alguns dels millors directors orquestrals del moment.