Hui s’inicia el curs escolar i imaginem que la casa de molts haurà sigut un rebombori de motxilles, nervis, il·lusió i, tal vegada, més d’algú hi ha hagut de tornar, una vegada ja en el carrer, per una distracció a arreplegar eixe quadern oblidat a la taula. L’inici de curs és sempre una aventura. Des de Va de Llibres! volem sumar-nos a aquesta i col·locar un llibre entre l’equipatge d’aquesta nova experiència. Ací vos deixem les nostres recomanacions:

Muriel Villanueva(Edicions del Bullent)

Acaba d’arribar a les llibreries! Muriel Villanueva transportarà a lectors i lectores de totes les edats a un bosc poètic situat a un món imperfecte amb la diversitat de gènere com a peça central. Ple d’estima i ritme, La pedra rosa presentarà un de elenc personatges com ara l’unicorn, la licàntropa o el drac encaixats a aquest univers de versos i tons pastel il·lustrat per Sara Sánchez.

Jason Reynolds(Sembra Llibres)

El títol de Jason Reynolds, considerat com un dels millors llibres per a joves de l’any per New York Times, School Library Journal o les biblioteques públiques de Chicago i Los Ángeles, presenta a ‘La Patina’, o Patty, la més ràpida de l’equip d’atletisme, una jove que busca la pròpia pau enmig d’una vida desajustada. ‘Patina’ és una molt recomanable reflexió sobre el classisme i racisme narrada des de l’empatia i la ironia pròpia de Reynolds.

Oliver Jeffers (Andana Editorial)

Un pare viatjarà amb el seu fill a l’espai per a conéixer els conflictes que han tingut lloc a la Terra des dels seus inicis. Amb aquest impressionant àlbum il·lustrat, Oliver Jeffers posa en valor que allò que ens uneix com a espècie, és més important que el que ens allunya, alhora facilita un llibre que, de segur, ajudarà a plantejar converses sobre els conflictes i enfrontaments dins de l’àmbit familiar.

Alfonso Pérez Daràs, ‘Malparlat’ (Drassana)

Guanyadora del Premi Diafebus de Novel·la Juvenil 2022, aquesta road movie medieval recorrerà les terres de l’antic Regne de València de la mà d’Aitana Torrent, una jove valenta que s’endinsarà en les llegendes més fosques del nostre passat fins a descobrir una terrible veritat. Es tracta d’una obra àgil, perfecta per a conéixer el bestiari i els personatges del nostre imaginari col·lectiu.

Mercè Rodoreda (Edicions Bromera)

Mercè Rodoreda és una autora clau i ‘La plaça del Diamant’, un clàssic que no pot faltar en aquesta llista. Parlem d’una novel·la ambiciosa que sacsejarà a qualsevol durant l’adolescència, un treball literari de poètica senzilla i ironia dramàtica. Ubicada en una època d’agitació, Natàlia protagonitza una història marcada per l’opressió i la necessitat contraposada de la llibertat. Imprescindible!