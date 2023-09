Un any més, seguint una tradició centenària, la Muixeranga d’Algemesí ha participat en les processons de la Mare de Déu de la Salut amb molta il·lusió i ganes d’oferir al públic el bo i millor del seu repertori. El balanç que fa la Junta i el seu Mestre, Marcos Castell, és molt positiu: «estem molt contents per esta gran actuació, amb més muixeranguers i muixerangueres que mai, i moltes noves incorporacions, en la qual s’han completat centenars de muixerangues amb a penes alguna caiguda sense conseqüències».

Enguany la Muixeranga celebra el 50 aniversari del seu renaixement, quan el 1973 va estar apunt de desaparéixer, i l’actual colla va recollir el testimoni del ball fins arribar als vora 600 muixeranguers i muixerangueres que actualment la conformen.

La Muixeranga ha alçat en esta processó de la Mare de Déu de la Salut de 2023 un total de 26 figures de 5 alçades (formades per 16 Altes de Cinc, 5 Tomasines i 5 Moreres), a més de dos Altes de Sis. També ha alçat 53 Torretes (amb 4 alçades), 47 pinets de 4 alçades i 63 pinets de 3. En el recompte també s’ha d’incloure 5 Maries dobles i 1 Volantinera Alta (de 4 alçades), 4 Volantineres de 3 alçades i 9 Enterros.

La Processó de les Promeses en va ser una mostra clara de la gran actuació de la Muixeranga. La colla blava va protagonitzar un inici espectacular en la plaça Major, amb una Alta de 6 impecable, i 3 Altes de Cinc (una de les quals no va poder ser rematada pel xiquet) i un Pilar de 4 desplegat. Encara més, el carrer Molí es va omplir tot seguit amb sis torretes simultànies i, en total, en esta processó es van aconseguir muntar i desmuntar desenes de muixerangues, moltes d’elles de cinc altures, com les dos Altes de Cinc que es van fer a a l’entrada de la Capella.

En la Processó del Matí, el repertori va ser l’habitual, amb l’inici amb dos Altes de Cinc al carrer Capella, Marietes, Torretes, Pins de tres i de quatre alçades, Tomasines, Moreres, la Volantinera (o Figuereta) i un gran final en la plaça Major, novament, amb la segona i última Alta de Sis de les festes. L’entrada en la basílica de Sant Jaume al ritme de l’Enterro va estar culminada per dos Altes de Cinc en l’altar, les mateixes figures que van acompanyar, moments després, l’entrada a l’església de la imatge de la Mare de Déu de la Salut.

Entrada de matinada

Finalment, pel que fa a la Processó de Volta General, cal destacar l’eixida a la plaça amb una Tomasina i dos Altes de Cinc, i el seu acabament, set hores i mitja després (a les a les 3:15 de la matinada), amb l’entrada final de la patrona envoltada de dos Torretes i Pinets.

A tot això, cal destacar també que els dos grups en què es divideix la Muixeranga per a les processons van poder realitzar independentment, sense fusionar-se, les figures més grans (excepte l’Alta de Sis, òbviament) com la Tomasina, la Morera o l’Alta de Cinc.

Amb un balanç tan positiu, la Junta encapçalada per Marcos Castell ha agraït a tots els membres del grup «el seu esforç i dedicació en estos dies tan intensos i emocionants» i ja pensa en nous reptes, en seguir creixent i acabar este any de celebracions amb una gran festa per a tots els muixeranguers i muixerangueres en un dinar a final d’any.