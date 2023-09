Cuidar i fomentar el teatre és un dels objectius de Creador.es, la trobada internacional de dramatúrgia, que enguany celebra la seua primera dècada de vida a València, amb el lema «Deu edicions dramàtiques». Així, joves de diferents parts del món porten una setmana reunits a la ciutat i encara els queden cinc dies més per davant, fins el pròxim dissabte, per a formar-se en dramatúrgia. En total, dues setmanes intensives per a assistir a tallers, classes magistrals i altres activitats entorn del teatre.

Enguany participen 13 alumnes d’Espanya (València, A Coruña, Lebrija i Bilbao) i d’altres països, com Mèxic, l’Uruguai i Colòmbia, en estes espècies de «residències de creadors». El taller principal ha estat impartit pel reconegut director i dramaturg argentí Mariano Pensotti. La seua formació —dividida en dues parts—, tracta sobre sobre la discussió i creació de textos teatrals, a més de la influència del teatre en els espectadors o l’espai públic. Tanmateix, en estes classes, que finalitzen demà, també s’està parlant de la complexa relació que existix entre realitat i ficció, apunta l’organització de la trobada. D’altra banda, la programació també ha inclós en esta edició dues classes magistrals i un workshop obert a qualsevol persona. El dramaturg català Roger Bernat va crear a La Mutant un «laboratori de ficcions socials», mentre que la autora, cantant, actriu i directora castellonenca Begoña Tena (que participarà el dimarts), acompanyarà en «la construcció d’imatges a través de la paraula» a l’Espai Xerea, on també serà la masterclass de la coreògrafa Idoia Zabaleta (dimecres), que treballarà «partitures somàtiques» inspirades en tipus de cossos. La programació de Creador.es 2023 es va completa els primers dies amb unes sessions inicials titulades #NoDramatices, per a una primera presa de contacte. Durant els matins també està havent trobades amb representants de l’Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals (Aveet) i el Comité Escèniques (de l’Associació de Creadors i Creadors d'Arts Escèniques Valencianes), que són col·laboradors en la trobada, junt amb l’Institut Valencià de Cultura (IVC), l’Ajuntament de València i l’Espai Xerea. Intercanvi i ‘llavor’ de noves obres Jéssica Martínez, Lucía Sáez i Ana Lacruz són les organitzadores de Creador.es, inspirat en el prestigiós Panorama Sur de Buenos Aires, i expliquen que l’objectiu és que «nasquen projectes que es puguen veure en un futur». «La idea és generar un intercanvi i sembrar llavors dramatúrgiques que puguen anar creixent per a veure el seu resultat al llarg del temps», afegixen. A més també asseguren que esta iniciativa respona a que estos anys han detectat que els i les participants «necessiten un espai per a compartir les seues inquietuds, mirades i dubtes entorn de la dramatúrgia més enllà dels tallers i les classes».