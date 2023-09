La nit passada, a la Ribera, l'oratge ha volgut castigar-nos amb això que hom denomina tempestes. A Algemesí -el meu poble-, han caigut més de 160 litres per metre quadrat i ha fet grans destrosses. A Albalat de la Ribera -el poble del veïnat-, encara ha plogut més. Això m'ha fet pensar que les plogudes extremes sempre han suscitat la sensació d'una indefensió extrema també. Ara mateix recorde les anotacions de Melcior Miralles, al segle XV, al seu Dietari, narrant un període de pluges i inundacions a la ciutat de València, amb conseqüències gravíssimes. I d'altres, del segle XVI i XVII, en diferents llibres de memòries.

El 7 d'agost de 1525, el dietarista d'origen italià però nascut a València, Jeroni Sòria, ens conta que «mataren a miçer Jeroni Ació, joriste, qui era la hu dels doctors de la Real Audiènçia de la sereníssima reyna Germana, vireyna de València.» Sòria ens explica que «el mataren a les espatles de Patrax, prop l’alqueria de mestre Ultrametje, camí de Patrax e de Jesús, e també nafraren a [...] Noguera, tunch apotecari». El dietarista també afegeix que el lloc es trobava «al carrer de la Vedella, a la casa del pou que està en lo carrer». I de seguida, diu que en aquell moment «es mogué tan gran tempestat de ayre e pluja e tan gran escuredat que may gents tal an vist.»

El dietarista continua relatant el drama de la cosa: «miçer Açió avia levat huna donzella molt rica, filla de Joan Bernat, perayre e botiguer de draps, al dit Miquel de la Torre, que s'era promesa ab ell, e la casà ab miçer Gaspar Ferrer, joriste, nebot del dit miçer Ació. E axí, mort ell, los altres fogiren en Ytàlia e la donzella restà muller del dit miçer Ferrer e miçer Ació, mort.» La cosa va continuar pels seus camins. Però ara m’interessava destacar que la «tempestat de ayre e pluja» va produir «tan gran escuredat que may gents tal an vist». Perquè, per algun motiu que segurament ja ha explicat algú, cada vegada que es produeix un fenomen meteorològic violent, la gent té la sensació que aquell daltabaix climàtic en forma de pluja, neu, riuades, calor, ventades, etc. és el pitjor de la seua vida. Ens causa por. Ens fa patir per les nostres vides i per allò que tenim -les cases, els camps, les collites, etc. I, potser, darrere de tot hi ha el fet que els homes i les dones som un bon no res, davant la naturalesa. Encara que ara, a poc a poc, anem destruint-la i, potser, ella, es defensa com pot. I portem les de perdre.