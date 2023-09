Per què la lectura ha de ser un acte silenciós i solitari? Per què no projectar la paraula escrita i compartir-la, difondre-la i multiplicar el seu efecte? ‘De Viva Veu’, projecte que acaba d’encetar la seua 9a edició, persegueix aquesta idea: animar a la lectura a través d’accions al voltant del fet de llegir en veu alta entre els alumnes de Primària i Secundària.

Els beneficis de la lectura en veu alta són coneguts, aquesta pràctica pot significar un important estímul per ampliar vocabulari, així com la millora de les capacitats cognitives, la dicció o la imaginació en edats primerenques, a més a més d’afavorir l’hàbit lector en edats adultes. D’altra banda, si es realitza en companyia, també possibilita el debat sobre el contingut llegit o l’establiment de vincles entre les persones que hi participen, siga en l’àmbit familiar o escolar.

Per fomentar aquests aspectes, ‘De Viva Veu’ desenvolupa diferents línies de treball, la principal d’elles és el Certamen de Lectura en Veu Alta, esdeveniment que es convoca anualment i s’inicia amb una sèrie d’encontres locals que recorre els diferents municipis amb l’alumnat dels centres participants en el projecte. D’aquesta primera etapa resultaran els i les representants de les diferents localitats en la final autonòmica, en cadascuna de les categories existents (Teuladins, 3r i 4t de Primària; Blavets, 5é i 6é de Primària; Passerells, 1º i 2º d’ESO, i Oronetes, 3r i 4t d’ESO). Aquest acte, cloenda del projecte, tindrà lloc el proper mes de juny de 2024. En l’anterior edició, el Certamen Final es va celebrar-se a la Vall d’Uixó, amb un total de 108 estudiants de 29 municipis valencians. Finalment, la 8a edició de Certamen de Lectura en Veu Alta, en les seues diferents fases, va implicar la participació de més de 8.000 estudiants de 88 centres educatius de tot el territori valencià.

D’altra banda, ‘De Viva veu’ també planteja una línia enfocada a la formació que es desenvolupa al llarg del curs a través de cursos i tallers dirigits tant a mestres, per a facilitar materials i estratègies de treball per a l’ensenyament de la lectura en veu alta, així com a mares i pares, als quals se’ls faciliten tècniques de lectura en veu alta per a poder compartir aquesta en l’espai familiar. ‘De Viva Veu’ és una iniciativa impulsada des de 2014 per la Fundació FULL amb el suport de FEETS Gestió de Projectes. Dirigida a l’alumnat dels centres educatius de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana, tots els docents interessats e interessades a participar ja poden sumar-se a través del formulari, que romandrà obert fins al mes de desembre en la web: www.devivaveu.es.