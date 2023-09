L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana destaca cada any el millor article d’anàlisi o estudi sobre literatura infantil i juvenil catalana. Enguany, aquest reconeixement el rep un text de Josep Antoni Fluixà per a la revista CLIJ sobre l’obra de l’escriptor Enric Lluch.

El lliurament del premi es farà dijous 26 d’octubre dins del I Seminari de LiteraturaInfantil i Juvenil Catalana que l’AELC organitza a València, a l’Institut Lluís Vives, a la tarda.

Josep Antoni Fluixà (Alzira, 1959) és escriptor i especialista en literatura infantil i juvenil. Ha estat director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, des del 2002 fins al 2021. Ha publicat poesia per a adults i per a infants, textos de crítica literària i obres de narrativa infantil i juvenil. També és autor de teatre infantil.

L’article premiat és “Enric Lluch: La ingenuidad aparente del sabio”, publicat al número 306 de la revista CLIJ (març-abril 2022, p. 10-18). Es pot llegir a la pàgina web de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

El jurat, format per Miquel Rayó, Maria Mercè Roca, Jaume Cela i Pere Martí, n’ha valorat especialment «el rigor, la dificultat de resumir una obra tan extensa i variada, el fet de ser divulgatiu, clar i amè, de destacar-ne la catalanitat en tots els aspectes, així com l’esforç d’obrir camins en l’estudi de l’obra d’Enric Lluch, tot un referent de la LIJ catalana al País Valencià».

El Premi Aurora Díaz-Plaja selecciona els millors articles d’anàlisi, estudis o investigacions publicats en qualsevol llengua en un mitjà de difusió general o especialitzat, tant en suport paper com digital, que tracti sobre aspectes de la literatura infantil i juvenil catalana.

