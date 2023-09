La passada setmana es van anunciar els guanyadors dels Premis Plaça del Llibre, els guardons concedits per la fira literària homònima que reconeixen a persones i entitats que fomenten la lectura i la difusió de la llengua i cultura valenciana. Maestrat Viu va aconseguir el Premi a la Difusió de la Cultura Valenciana, Miquel Roda, president de l’entitat, explica els orígens, objectius i principals línies d’actuació d’aquesta associació.

Maestrat Viu naix l’any 2011 sota quins objectius?

Volíem dedicar l’associació al voltant de tres idees fonamentals: llengua, cultura i territori. Llengua, la nostra, la d’ací, la dels valencians. Literatura, la feta en la nostra llengua, i territori, el Maestrat. Volem donar-li visibilitat a aquesta comarca, a les coses que fa, les coses que aporta al conjunt general, i també, busquem ser una manera de fomentar l’autoestima de la gent del Maestrat.

Per què s’inicia Maestrat Viu, detecteu que hi ha una tradició o cultura que s’està perdent a la comarca?

Hi havia tot un patrimoni històric que estava ignorant-se, així com un patrimoni, encara viu, que no es potenciava. D’altra banda, hi ha més aspectes, com els que es posen de relleu al ‘Conta’m’, una trobada sobre la tradició oral i narrativa que mostra una riquesa de contes, rondalles o poemes populars que la gent coneix, però que no es difonen i es queden guardats a casa. És important visibilitzar això perquè és la riquesa del nostre patrimoni.‘Estiu literari’ és altra de les accions que treballen aquesta línia, no?Amb ‘Estiu literari’ la idea és mostrar l’aportació dels escriptors i escriptores del Maestrat a la literatura comuna. En aquest cas, es proposa la lectura d’un llibre que va girant i al voltant del qual es realitza un debat, enguany, ‘De pastor a pastor’, de Joan Besalduch Mateu (Edicions 96). D’altra banda, també una trobada literària configurada per una sèrie de conferències dirigides a reflexionar sobre aspectes de la literatura que s’està fent al Maestrat. O, finalment, les rutes literàries, que enguany van ser dues: la de Casimir Melià, realitzada a Albocàsser, i una altra sobre Josep Igual, a Benicarló.

Es pot construir la cultura d’un territori sense literatura?

Jo crec que no. Pot haver-hi una cultura popular riquíssima, uns parlars populars riquíssims, però necessitem l’aportació de persones creatives per poder potenciar-ho. Igual que no pot haver-hi una literatura de laboratori, no pot haver-hi una terra sense literatura, si no tenim literatura ens quedem difuminats, perduts. Ens fa falta.

Les rutes literàries s’han situat com una bona iniciativa per a fomentar territori de la mà de la seua literatura que, alhora, també pot significar un atractiu per a un determinat turisme cultural. Des de quina perspectiva les confeccioneu vosaltres?

És indubtable que les rutes literàries poden ser un atractiu de turisme cultural, però no plantegem açò a l’hora de realitzar-les. L’objectiu és lligar el llibre amb l’espai en el qual es produeix. Un exemple, en l’obra de Melià, quan presenta els personatges, si veus els parcs en els quals transcorre l’acció, entens més l’obra i això ajuda a assimilar eixe vincle existent entre espai, gent, territori i literatura.

És el primer any que estàs a la presidència. Amb quina idea vas assumir el càrrec?

Amb una idea de continuïtat. Com aquesta, les juntes directives anteriors han anat seguint els de eixos llengua, cultura i territori en els seus treballs, cadascú posant l’accent propi.

Quin és l’accent de la junta actual?

Nosaltres volem lligar aquests tres elements, aprofundir sobre això, i la idea dels vincles,crear vincles amb territoris pròxims. Així col·laborem amb associacions com la Federació de Centres d’Estudis del País Valencià, o amb entitats de les terres de l’Ebre. Volem crear ponts, vincles amb els territoris que tenim al costat. Després, també tractem d’avançar cap a la normalitat lingüística.

Enguany, la Plaça del Llibre celebra 11 edicions. Què pot significar per eixe treball de vincular literatura i cultura valenciana?

És fonamental. S’ha de visibilitzar les coses que es fan en l’àmbit literari valencià, han d’estar presents. No val fer-les i que ningú ho sàpiga. Necessitem eixe grup que siga catalitzador o potenciador de la cultura i literatura valenciana.

Què és el que s’ha aconseguit des de Maestrat Viu després de 12 anys de treball?

Mostrar la potencialitat del territori i la seua gent. Un exemple són els premis, cada any se’n donen quatre, estem parlant d’un total de més de 40 premiats, és molta gent del Maestrat, o que fa coses relacionades amb ell, amb treballs de molta qualitat.