Nascuda a Alhambra, Ciudad Real, en 1948, Isabel Robles ha desenvolupat la pràctica totalitat de la seua activitat com a poeta, traductora i assagista en valencià, ara reflexiona al voltant de la presència del feminisme en la seua obra, el seu contacte amb València i la situació de les dones en la poesia actual, amb motiu del seu recent Premi a la Trajectòria Literària obtingut als premis Plaça del Llibre 2023.

Com es produeix el teu contacte amb València?

A principis dels anys 50 els meus pares arriben a València buscant una vida millor, i jo vinc amb ells, tenia cinc anys. És impossible no tindre unes arrels del lloc en el qual has nascut, jo sempre he volgut conservar-les, però, pràcticament totes les meues vivències estan lligades a València. Max Aub deia que «cadascú és d’on ha fet el batxiller», si això és veritat, jo el vaig fer al Sant Vicent Ferrer, l’únic institut per a xiques d’aleshores.

En quin moment et trobes amb el valencià?

Canviar de llengua no va ser tan fàcil (risses). Els meus coneguts a València parlaven castellà i a l’escola pública es cantava el «Cara al Sol» i «Con flores a Maria». La Universitat va ser el primer contacte: un sector del Sindicat Democràtic d’Estudiants parlava i defensava el valencià i la seua cultura. Em comence a relacionar amb persones d’aquest grup i m’acabe casant amb un d’ells. Malgrat això, no va ser fins després de viure als Estats Units, en 1977, quan comence a estudiar de veritat el valencià. Potser els primers textos que hi treballe van ser traduccions. M’estrene amb una obra de teatre de Myrna Lamb de temàtica molt feminista respecte del cos. Conjuntament amb Jaume (Jaume Pérez Montaner), vam traduir com a pioners una sèrie de poetes nord-americans com ara E. E. Cummings o Anne Sexton, la qual va ser una tasca molt agradable.

Desenvolupes un llarg treball sobre autores com ara Virginia Woolf, Kate Chopin o Isabel-Clara Simó, entre altres. Com s’inicia?

Em considere una dona del segon feminisme, el dels 70. Tot i llegir El segon sexe de Simone de Beauvoir en un seminari a la universitat, va ser durant l’estada als Estats Units quan accedisc al treball de figures com ara Virginia Woolf, Betty Friedan, Kate Millet, Joanna Russ, Mary Ellmann, Shulamith Firestone o Elaine Showalter, i, una vegada vaig tornar a València, em vaig sumar a les primeres Jornades Feministes del País Valencià, en 1977, on vaig presentar el meu primer treball: la ponència La opresión de las mujeres en la publicidad. Des d’una perspectiva de gènere, em vaig fer amb una formació crítica amb la qual analitzar les «imatges de dones», creacions masculines suposadament universals i vàlides per a les dones. O bé, des d’una crítica més desenvolupada, estudiar i analitzar les obres escrites per dones, centrada en les seues creacions i veus. Tot i amb això, voldria dir que, naturalment, també m’interessa l’obra feta per escriptors i que he publicat treballs sobre Josep Palàcios, Jaume Pérez Montaner, Joan Fuster o Pere Bessó, per exemple.

La petjada d’un feminisme en constant evolució, així com la mirada a diferents aspectes de la vida en els quals participar, ha estat present en la teua poesia des de L’Espiral (1994), fins a l’actualitat. Enguany presentes a la Plaça del Llibre de València un nou títol: Han tornat les roselles. Què hi trobarem?

El ‘leitmotiv’ són les cites del seu inici: «Aquesta és la llum de la tardor; s’encén per a nosaltres/ És sens dubte un privilegi acostar-se al final/ creient encara en alguna cosa», de la Premi Nobel Louise Glück, i el clam de llibertat de la cantant afroamericana Odetta en la Freedom Trilogy. Jo em situe ací. A la meua edat encara crec en alguna cosa: la llibertat, els drets, la dignitat, la poesia i els somnis... i vull actuar en eixa direcció. I, pel que fa a les dones, la presència del seu desig i la seua coherència, la condemna de la violència masclista, i reflexions sobre el concepte de «l’àngel de la casa, de Virginia Woolf.

Com veus la presència de les dones en la poesia actual?

La situació de les dones en la poesia ha canviat, ja no estan en minoria, com als anys 70 o 80, gràcies al seu propi esforç i al canvi de mentalitat cap a la igualtat i la visibilitat. La presència d’aquestes va créixer des de finals del segle XX, i crec que és molt important la quantitat d’activitats poètiques que s’estan realitzant i fomenten la difusió i participació. Parle de la «Poefesta», «Dos poetes com nosaltres», «A la llengua de València», Els dimarts poètics de la Naia» a Alacant o de les activitats d’El Pont Cooperativa de Lletres a Castelló. També cal esmentar els nombrosos recitals, premis, seminaris, tallers d’escriptura creativa, etc. Les dones estan en aquests cercles, no sé si al 50/50, però hi ha una presència seua imparable. Aquesta nova situació es reflecteix en treballs com Elles: constel·lació poètica (Tàndem, 2022), una antologia en la qual Anna Ballester va reunir 51 poetes nascudes entre 1945 i 1990.