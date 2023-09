Part del patrimoni més valuós de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana està en el seu extens arxiu discogràfic i en les partitures que produeix. Es tracta d’un gran nombre d’àlbums, sobretot enregistrats per la Jove Banda Simfònica, a més de les publicacions i partitures que la FSMCV ha editat amb els segells FSMCV Produccions i FSMCV Edicions.

Des d’ara, el gran públic pot disfrutar d’eixe llegat gràcies a la plataforma que la Federació ha generat en la seua web i que posa a l’abast de tots gran part del seu arxiu sonor, disponible per a ser adquirit des de qualsevol part del món amb un sol click. A través de la pestanya situada en el marge superior dret de la web, la primera ‘Tenda Online’ creada per FSMCV és també una eina divulgativa de primer ordre de la cultura musical del nostre territori.

La Jove Banda Simfònica

Temes com Amparito Roca, Chimo, Rotllo i Canya o El Fallero són part d’una banda sonora genuïna, pròpia d’un moviment únic al món com el de les societats musicals valencianes. Eixe imaginari propi, per exemple, està registrat en un àlbum interpretat per una de les formacions punteres de la Comunitat Valenciana.

‘A què sona la nostra terra?’ és el nom d’eixe ambiciós projecte discogràfic impulsat per la FSMCV i Turisme Comunitat Valenciana i que conta ja amb dos volums publicats este 2023. Els dos àlbums reuneixen obres emblemàtiques que van ser interpretades per la Jove Banda Simfònica de la FSMCV, baix la batuta de dos dels seu directors titulars durant les últimes temporades: Rafa García Vidal i Lidón Valer. Més enllà d’estes novetats, el públic trobarà les gravacions de la formació des de 2001.

Partitures

L’altre gran nucli divulgatiu que conté este espai és el de l’extraordinària sèrie de partitures editades per a banda simfònica, per a orquestra simfònica i obra pedagògica. Entre els documents que posen a disposició del públic es troben partitures guanyadores de concursos de composició impulsats per la FSMCV i obres composades per a les trobades d’escoles de música. En total, més d’una vintena de peces musicals escrites. Desenes d’autors i centenars de músics de diverses generacions, que formen part del col·lectiu de les societats musicals, han deixat la seua empremta al llarg dels últims anys en este gran catàleg. Les partitures podran adquirir-se tant en format físic com en digital. Així mateix, el servei compta amb enviaments a tot el món, encara que també ofereix la possibilitat de recollir les comandes en la seu de la FSMCV.

«Volem continuar divulgant el nostre patrimoni musical i cultural i arribar a qualsevol lloc, oferint part del tresor musical inabastable que representen les nostres societats musicals i l’excel·lència dels nostres músics que exportem a la resta del món», explica la presidenta de FSMCV, Daniela González.