El passat 8 de setembre, Josep Ballester, escriptor i catedràtic del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura en la Universitat de València, va exercir de professor convidat a impartir la lliçó magistral durant l’Acte d’Obertura del Curs Acadèmic 2023 - 2024 de les Universitats Valencianes, la qual, sota el títol ‘Com Long John Silver no va aprendre a llegir. La lectura no és útil, ni innocent’, va discórrer al voltant dels problemes existents quant a comprensió lectora al sector més jove de la població espanyola.

Per què triar el foment de la lectura com a tema de la lliçó magistral d’enguany?

Es tracta d’un tema candent per les anàlisis internacionals publicats en els darrers mesos sobre el fet lector i l’alfabetització. Un altre dels motius per a proposar aquest tema va ser la presència de tots els rectors de la resta d’universitats valencianes, així com el nou govern de la Generalitat. Estaven els possibles implicats que poden dir alguna cosa al voltant de l’educació lectora i literària que tenen els nostres ciutadans, la qual hauria de canviar donada que la fotografia no és gens bona, sobretot quant a comprensió lectora.

Precisament, els resultats de la prova PRILS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study), publicats enguany, assenyalen una caiguda dràstica en aquesta matèria. Com de greu és la situació?

És un problema que ve de fa anys, però els resultats dels últims estudis sobre comprensió lectora en educació Primària són desastrosos. Espanya es troba per davall de la mitja europea i, a més a més, hem retrocedit set punts respecte a l’anterior estudi (PRILS 2016). Aquesta prova examina als estudiants de quart de Primària perquè el vocabulari i comprensió que es tinga a en aquesta edat, determina el de les edats futures i, veient la situació actual, els estudiants d’ESO que vindran tindran un nivell de comprensió lectora molt baix per a les seues possibilitats.

Quin seria el camí per a corregir aquesta situació des de l’àmbit educatiu?

R: Les institucions educatives necessiten diners, recursos dirigits a tindre ciutadans crítics, no persones que no entendran la majoria dels missatges. Seria important, per exemple, no llevar professorat, mantindre l’esforç institucional que es va fer durant la pandèmia. Un exemple és el d’Astúries, han mantingut els reforços tant en infantil, primària i secundària, i ara ostenten un dels índexs més alts de l’estat quant a comprensió lectora.

Quin paper poden jugar, en aquest panorama, les entitats privades que treballen el foment de la lectura?

Totes les entitats privades, com ara la Fundació FULL o la Fundació Bromera, així com les agrupacions de bibliotecaris, mestres, escriptors o escriptores, fan una feina impagable, la feina d’una societat civil que no es conforma amb el qual tenen l’obligació de donar-nos les institucions públiques. La nostra realitat seria més complicada sense aquestes entitats.