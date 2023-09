Dimarts passat va ser l’estrena de l’ús de les llengües cooficials en intervencions de diputats en el Ple del Congrés espanyol. Com anem dient en esta columneta, eixa opció d’utilitzar les «altres llengües espanyoles» en un lloc tan visible com és la cambra baixa parlamentària és positiva per a visibilitzar i reconéixer la realitat plurilingüística, independentment de la seua efectivitat comunicativa, però també per a que servisca de pròleg per a un reconeiximent major d’eixa realitat i que els idiomes espanyols perifèrics siguen també oficials en l’Administració espanyola. Eixa acceptació de la pluralitat idiomàtica deu propiciar que el valencià/català i les altres llengües cooficials puguen ser emprades en eixa administració en determinats usos, sense que això signifique menyscapte de comunicació ni menyspreu del castellà. Per exemple, que no calga obligatòriament dirigir-se per escrit en castellà a l’Administració central, Justícia, etc, de fora de la Comunitat Valenciana. Si la nostra llengua i les altres, oficials en els seus territoris, són espanyoles, que ho són, un escrit dirigit a un ministeri o a qualsevol ens públic deu tindre la mateixa validesa que els escrits en castellà. L’establit per a l’ús del valencià/català, eusquera i gallec en el Congrés dona peu per a ampliar el reconeiximent a altres espais administratius.

En eixa estrena d’usos lingüístics va estar molt bé que el primer diputat que va fer ús d’un idioma diferent del castellà fora José Ramon Gómez Besteiro, en gallec i, a més, d’un partit d’àmbit estatal, PSOE. I que Borja Sémper, igualment de partit estatal, PP, intervinguera en eusquera. Encara que la seua intervenció fora contradictòria, per oposar-se en basc que es parlara en basc. L’espectacle en la referida sessió parlamentària el donaren els patriotes de Vox, que abandonaren l’hemicicle quan Besteiro començà a parlar en gallec. Hagueren de fer més exercici físic que en altres sessions, perquè els obligava el seu patriotisme, i hagueren d’abandonar la sala gran del Congrés dos vegades, per l’ús del gallec i de l’eusquera, com si això fora una invasió marciana. L’animadversió no és només contra el català-valencià. Si això ho fan en totes les sessions dels plens parlamentaris que senten parlar en idioma no «cristiano», com deia el reaccionarisme caspós, faran cama avall i amunt, i els abaixarà el colesterol i els triglicèrids. Els de parla «perifèrica» prengam nota, perquè estos de Vox, si pogueren, no abandonarien l’hemicicle del Congrés, sinó que es quedarien i expulsarien els parlants «perifèrics» i a tots els que discrepen d’ells, en direcció a llocs ben tancats i a altres de no retorn. Tornant al reconeiximent de les altres llengües, l’aperturisme idiomàtic cal dur-lo a una muda legal que prescriga que, igual que tenim el dret de saber castellà i el deure de conéixer-lo, com diu la Constitució, els residents en els territoris amb llengua pròpia, especialment els empleats públics, incloent-hi jutges i metges i de menor rang, tenen el dret, però també el deure d’entendre els idiomes propis d’eixos territoris on residixen. I tot en un bilingüisme afectiu i cordial, perquè estem a Espanya. A vore si poguera ser deveres.