Coces domèstiques

El 10 d’agost de 1983 TVE emeté un capítol del programa «Esta es mi tierra» que estava dedicat a «El País Valenciano de Joan Fuster» (si no el coneixeu, el trobareu en obert a la plataforma Youtube). I que comptava també amb la participació del catedràtic de filologia Joan Oleza, el cantant Raimon, l’editor Eliseu Climent i l’escultor Andreu Alfaro, que opinaven sobre el paper que l’autor de Diccionari per a ociosos havia jugat en el desvetlament identitari i cultural del nostre poble.

Les reaccions polítiques al documental no es varen fer esperar, i l’endemà Ignacio Gil Lázaro, diputat d’Alianza Popular, anuncià que impulsaria «diversas iniciativas parlamentarias para expressar el descontento de su grupo político por el contenido «catalanista del programa». Per la seua banda, i amb to afectat, Joan Lerma, president de la Generalitat Valenciana, assegurà que demanaria informació «sobre la fecha de grabación del programa, cuyo contenido juzga desfasado con respecto a la situación política producida a partir de la firma del Estatuto de Autonomía», segons escrigué el periodista Jaime Millàs.

Una setmana després era Vicent González Lizondo, regidor d’Unió Valenciana, qui se sumava a la festa i sol·licitava que l’Ajuntament de València declarara com a non grates les cinc persones que havien participat en el documental, «negando su llengua, insultando su senyera y despreciando el estatuto». Vicent Ventura, amic de Fuster, apuntà que l’origen de la controvèrsia se situava en la intolerància, ja que els polítics al·ludits no podien suportar la sola presència televisiva d’intel·lectuals i artistes amb una opinió diferent a la seua. I mentre el socialista Vicent Garcés, aleshores alcalde accidental, vaticinava que la iniciativa reprovadora no prosperaria –ja que les opinions expressades en el programa mereixien ser respectades–, Raimon manifestava que aquelles polèmiques sempre estaven provocades pels mateixos. «Quien pide hoy esto es la misma gente que antes me prohibía cantar en público», sentencià.

Finalment, la rèplica de Fuster arribà el 26 d’agost a través d’una carta oberta en què afirmava que «las coces que he recibido esta vez son las de mis asnos domésticos, y las he de soportar estoicamente por eso, precisamente, por ser los de mi establo». I també, que «lo malo de la coz es que quien la emite se define». Així era en 1983 i continua sent quatre dècades després.