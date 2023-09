La pràctica muixeranguera es tracta d’un tipus d’activitat física que aporta singularitats difícils de trobar a la resta d’activitats esportives. Primer, es tracta d’una activitat que no requereix unes característiques físiques concretes, sinó tot el contrari: com més diversitat hi trobem al grup, millor, ja que cada posició a dins de les figures es troba coberta per les persones que més s’ajusten a tota una varietat de característiques diverses. Dins del grup, necessitem persones més altes, més àgils i flexibles, més grans i corpulentes, és a dir; tota una diversitat que trobem habitualment a les aules.

Els centres educatius tenen un ampli ventall de recursos que ens poden ser útils per a dur a terme aquesta activitat, com espatlleres, barres de suport, terra tou o matalassos a més de recursos externs o propis de l’alumnat com joguines o peluixos per a superar els primers estadis on ens trobarem possiblement amb la barrera psicològica de por o inseguretat a l’hora de pujar a aquestes primeres construccions, mentre es van assolint la resta de posicions específiques (primeres mans, vents, bases, alçadores, agulles, etc.).

Evidentment, es tracta d’un tipus d’activitat cooperativa, la qual cosa la fa destacar front a la majoría de pràctiques competitives o d’oposició com curses o les diferents aproximacions als esports, on una persona o equip guanya front a l’altre. Aquesta pràctica proposa una activitat general on es tracta d’assolir una proposta concreta mitjançant l’aprenentatge col·lectiu, on s’ha d’anar consolidant pasa a pas tota una sèrie de processos on cal una interacció i coordinació amb cada persona amb la qual interactuem a dins de la figura, a banda de les característiques pròpies i necessàries a nivell individual.

Aquesta activitat, té una sèrie de requisits els quals són necessaris i no podem obviar, ja que amb l’alumnat que es treballa es necessita un mínim de cohesió de grup, a més de treballar amb els elements de seguretat propis de la pràctica muixeranguera, com són la faixa i el casc.

Per a aquesta primera podem utilitzar alguna de les primeres sessions per tal d'elaborar-ne un “substitut” a l’aula (al igual que es fa amb el guant de pilota valenciana) mitjançant peces de roba velles o que ja no li donem ús.

Les colles muixerangueres de segur que a més es troben interessades en formar part del desenvolupament d’alguna de les sessions, en forma de taller o similar, tant per difondre el fet muixeranguer com per interés propi per tal augmentar el nombre de membres, a més ens poden proporcionar la formació i coneixements necessaris com les figures i construccions bàsiques, a més de les posicions per tal de dur-la a terme.

La pràctica de la muixeranga, com a activitat físico-expressiva ens pot ajudar a assolir les següents competències específiques del currículum de primària de la matèria com:

Competència específica 2: Relacionada amb la consciència i controls fonamentals de la corporalitat en la resolució de situacions motrius variades des d’un plantejament crític, respectuós amb la diversitat, amb la qual cosa l’alumnat siga capaç de coordinar els esquemes perceptivomotors i conèixer el cos propi, les sensacions i les emocions. Tot dins del marc de la interacció social i utilitzant el seu cos propi com a mitjà d’expressió.

Competència específica 4: Centrada amb l’execució de propostes artisticoexpressives a través de la utilització de recursos expressius bàsics del cos i el moviment. On a més es contribueix a valorar les aportacions de diferents cultures amb perspectiva sociohistòrica i de mestissatge cultural, desenvolupant el sentit de pertinença a un col·lectiu i a una societat.

Finalment, la recomanaria a partir del 2n cicle per treballar conceptes com l’autoconcepte, l’autoconeixement, el respecte i l'acceptació de la diversitat de les característiques personals, la diversitat corporal, la percepció i la estructuració espaitemporal, com a muntatge o projecte artisticoexpressiu, a més d’una manera dinàmica i viva de transmetre el patrimoni cultural valencià.