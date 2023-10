El Jimmy Glass celebra la dotzena edició del seu Festival Internacional de Jazz Contemporani amb una selecció de grans figures i estels del jazz, agrupades en una mica més de mes i mitjà, una mostra de l’aposta internacional del club. Grups de diverses tendències i diferents procedències, tant d’Estats Units com d’Europa, inclosa la Comunitat Valenciana, mostraran l’actualitat del jazz internacional a través de deu concerts en la secció oficial i dinou en la seua secció Off Festival, per a presentar els seus treballs més recents. La Secció Oficial del festival s’obrirà l’11 d’octubre amb l’actuació del quartet del gran saxo tenor Jérôme Sabbagh, acompanyat del pianista Danny Grissett.

El dijous 19 d’octubre, l’internacional ­saxofonista valencià Perico Sambeat presentarà Roneando, el seu nou disc, acompanyat dels músics de la Comunitat que integren el seu Flamenc Quintet. El trio de l’excel·lent pianista i cantant novaiorquesa Dena DeRose actuarà per primera vegada en Jimmy Glass el 24 d’octubre. L’artista ha treballat amb algunes de les més grans figures del jazz, com Ray Brown, Clark Terry, Marian McPartland, Benny Golson, John Scofield, Deborah Brown, Jimmy Cobb, Ken Peplowski, Phil Woods, David Fathead Newman, Rufus Reid, Mark Murphy, Slide Hampton, Marvin Stamm i molts altres. Una setmana després, l’estel de la trompeta Dave Douglas, genial creador d’avantguardes i projectes de gran intensitat musical, presenta la seua Gifts Trio, amb dos grans valors actuals: el guitarrista Rafiq Bhatia i el bateria d’origen hongkongués Ian Chang. El carismàtic saxofonista i compositor novaiorqués James Brandon Lewis, el músic del moment, no ha deixat de rebre guardons i portades en els dos últims anys. Favorit de la premsa especialitzada internacional, presentarà el 12 de novembre el seu nou quartet amb grans figures com el pianista Aruán Ortiz, el contrabajista Brad Jones i el baterista Chad Taylor. El saxofonista Grant Stewart i el trompetista Jim Rotondi, dos músics de referència del jazz de les últimes dècades que han tocats en els escenaris més importants internacionals, actuaran en quintet amb un homenatge al West Coast jazz el 20 de novembre. Paral·lelament a la secció oficial, en els disset concerts del Off Festival programats, participaran Will Barry, Eduard Marquina, Michelangelo Scandroglio, Javier Vercher, Kontxi Lorente, Joan Benavent, Tony Glausi, Albert Sanz, Iago Fernández, Joshua Wheatley, Alberto Palau, Álex Conde, Song Ah Chae, Víctor Jiménez, Jocelyn Gould, Stephen Keogh, Quique Ramírez o Dario Vaig donar Lecce, entre molts altres.