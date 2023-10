Pot sonar a tòpic, però els tòpics sovint amaguen una certesa: «No hi ha paraules per a descriure el que sent el públic quan veu als músics de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV, això cal comprovar-ho en directe». La reflexió és del director de la formació, Cristóbal Soler, una veu autoritzada en quant al que pot provocar una orquestra en directe, una figura que ha dirigit a grans unitats de tot el món. Estos dies, per exemple, està al capdavant del Cor i Orquestra de RTVE.

Fa una setmana es trobava en la llar d’esta formació, el Teatre Monumental de Madrid, però portant la batuta d’una unitat que per a ell suposa un orgull personal: «La dirigisc des de fa nou anys, des del començament, i per a mi és un acte de reconeixement a la meua terra, al lloc on em vaig fer músic».

A Madrid, i després al Palacio de la Audiencia de Sòria, culminava una nova aventura de la unitat d’alt rendiment de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Dos setmanes abans, els integrants de l’orquestra entraven a l’Alqueria Julià-Casa de la Música per a assajar el nou repertori.

«Sempre combinem tradició i innovació en el repertori. Cuidem eixe equilibri entre el gran repertori simfònic, amb obres mestres universals, i una línia més innovadora. El missatge és clar: la música és un llenguatge universal. Hi ha diferents estils, però no hi ha fronteres. Cal demostrar bona música, bons temes, bons intèrprets» apunta el titular de l’orquestra.

En eixe sentit, el programa estava integrat per la 2a Simfonia de Rajmàninov i la suite New emotions, peça orquestrada per Pau Cháfer que viatja de Bach a Chick Corea. «És un repertori pròxim a arranjaments simfònics jazzístics amb un enfocament molt actual. Portàvem set de jazz: bateria, baix elèctric i piano. Va ser magistral el treball de Pau Cháfer i els Violincheli Brothers també van estar brillants. Això té una funció important per a captar nous públics», defén Soler.

Els Violincheli Brothers eren l’altra gran novetat de la gira. És el duo format pels germans Pablo i Alejandro Turlo, de 18 i 16 anys, que ha sigut premiat en reconeguts concursos de violí i violoncel, i en 2021 van ser finalistes del televisiu Got Talent España i que van sumar el seu talent als de una formació que s’entrega en cada gira.

«A l’Alqueria tots els músics arribaren havent estudiant individualment el repertori. I després passàrem de huit a deu hores diàries assajant», recorda el director. «Fan preparacions molt intenses, fent molts sacrificis, anàlogues als esportistes d’elit», remarca.

Per això Soler no se sorprén del resultat: el Gran Teatre de Xàtiva, i després el Monumental i després Sòria, captivada per l’orquestra. «La gira ha sigut un èxit per l’entrega, l’entusiasme i el l’altíssim nivell dels músics. El públic dels tres auditoris s’impregna d’això i es posa en peus», conta el director.

A l’espera de nous reptes per a la formació, Soler apunta un fet que és en part causa i en part conseqüència de l’existència d’esta formació: «La Comunitat Valenciana té una pedrera de corda impressionant. Ja es pot parlar d’una tradició incipient d’orquestres».