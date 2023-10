cercavila, pasdobles, tallers i activitats. Les societats musicals de València i les seues escoles de música van organitzar, ahir, una gran trobada i una entrada de bandes amb prop de 1.000 músics. La trobada de Societats Musicals i Escoles de Música va ser de matí, al centre de València, a la plaça de la Reina on, a més d’actuacions musicals en directe, també hi havia casetes informatives i tallers familiars. De vesprada, va ser el moment més esperat: l’entrada de bandes amb la participació de quasi 1.000 músics, en un passacarrer des de la plaça de la Reina a la de la Verge, on van interpretar conjuntament diversos pasdobles molt coneguts per la ciutadania. La cita ja es va realitzar l’any passat.