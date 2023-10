Timoneda i la violència de gènere (I)

A tots els qui ens acostem a la literatura antiga ens sobta la gran dosi de misogínia que podem trobar-hi. I això, al costat de les manifestacions poètiques més excelses en lloança de l’amor a les dones. La producció literària de Joan Timoneda, un descendent d’aragonesos i valencianoparlant, que ha esdevingut un clàssic del segle XVI i que va usar en els seus escrits tant el castellà com la llengua del país, pot resultar un bon exemple. Per un costat, els seus textos poètics amorosos i socials compilats al seu Flor d’enamorats, on la dona és motiu de tots els jocs verbals i conceptuals de la literatura d’arrel cortesana, i per una altra banda, les seues obres en prosa, provinents de la tradició italiana dels contes i les novel·les curtes, i que va publicar en diversos reculls. Si en els versos és la dama qui sembla determinar la relació amorosa -acceptant-la o rebutjant l’enamorat, que se’n queixa-, en les seues rondalles la cosa canvia.

Així tenim alguns exemples que provenen del seu Patrañuelo, i on Timoneda mostra actituds masculines -i masclistes- davant l’adulteri -un tema clarament relacionat amb el de l’honor, que arribaria a ser tan important en el segle XVII-, i que es pot detectar ja clarament amb la imatge de la dona que podem captar a través de la literatura del renaixement. Un primer cas és el que ens ofereix a la Patraña séptima -seguint una llegenda que és coneguda en la nostra literatura des d’antic i recollida ja al nostre Curial e Güelfa-, i on Timoneda ens relata una versió del fals adulteri de la «duquesa de la Rosa», a la qual, només per una sospita d’infidelitat, es dictamina que el seu marit «la mandaría quemar» per «falsa enemiga y adúltera malvada». Sense cap possibilitat d’apel·lació o justificació de més. La qüestió de l’adulteri torna a aparéixer en la Patraña octava, on una «reina y un enano, medio monstruo, estaban retozando, pasando sus amorosos afectos».

A més, sen’ns diu que «el enano y la reina no dejaban de celebrar los cuernos reales», per a major escarni del marit, com és fàcil de comprendre... Aquest relat és especialment misògin: la fidelitat de les dones és febla i «las más d’ellas son vencidas con el interesse» –vol dir: interés econòmic. Ho descobreixen els protagonistes, que han estat enganyats per les respectives esposes i diuen «probemos nuestra ventura por diversas provincias y veremos si está sólo el daño en nuestras mujeres o en el sexo femenino». Una actitud que era present ja fins i tot en els trobadors medievals.