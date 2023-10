Sobre la catalanofòbia

Ara que es torna a parlar de dues entitats culturals privades com de les dipositàries de les essències pàtries valencianes convindrà recordar que, des de la seua fundació –el 31 de juliol de 1878– i durant vora cent anys –fins a la dècada dels 70 del segle XX–, la societat Lo Rat Penat centrà els seus esforços a promoure la germanor lingüística i literària dels territoris de l’antiga Corona d’Aragó. I que fou durant la Transició quan capgirà la seua línia per a adoptar els postulats secessionistes i anticatalanistes.

El 6 de desembre de 1933 el patrici suecà Nicolau-Primitiu Gómez-Serrano –president ratpenatista durant dos períodes: 1932-1935 i 1958-1960– publicà un article simptomàtic i eloqüent. Portava per títol «A Lo Rat Penat s’escau una baixa», i estava motivat per la pena que li provocava l’abandó de la societat que, dies abans, va anunciar l’escriptor Eduard Martínez Ferrando, a qui qualificava com a «nostre entranyable amic».

Don Nicolau assegurava que «Lo Rat Penat és una entitat totalitària» –integradora, en diríem ara– «del País Valencià, i a les seues seccions d’estudi caben totes les activitats nacionals dirigides al conreu, foment i reintegració de la nostra personalitat». Subratllava que el casal valencianista sempre havia exercit com a lloc de trobada, ja que «dejús» –és a dir, davall– «les ales de Lo Rat Penat s’han aixoplugat les més distintes i opostes ideològiques».

La seua tasca «no pot ésser estrident en cap concepte sinó de sembra, pausada, per a què siga segura, d’armònica valenciania». I que, per això, «a Lo Rat Penat no es pot mantindre cap ‘anti’: ni ‘anticatalanisme’, ni ‘anticastellanisme’, ni ‘antirrés’; ni menys, ‘fòbia’ ninguna. Mal pot sentir Lo Rat Penat ‘infrahumana catalanofòbia’ quan continua ostentant els escuts de València, Catalunya i Mallorca».

Haurien de prendre’n nota, tant els dirigents ratpenatistes com els governants que menyspreen la normativa lingüística oficial i consolidada, i aposten per concedir a Lo Rat Penat i la RACV un especial protagonisme social i polític.