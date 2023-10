Ara que es torna a parlar de dues entitats culturals privades com de les dipositàries de les essències pàtries valencianes convindrà recordar que, des del moment de la seua fundació –el 31 de juliol de 1878– i durant vora cent anys –fins a la dècada dels 70 del segle XX–, la societat Lo Rat Penat centrà els seus esforços a promoure la germanor lingüística i literària dels territoris de l’antiga Corona d’Aragó. I que fou durant la transició democràtica quan capgirà la seua línia ideològica tradicional per a adoptar els postulats secessionistes i anticatalanistes que actualment la caracteritzen.

En aquest sentit, el 6 de desembre de 1933 el patrici suecà Nicolau-Primitiu Gómez-Serrano –president ratpenatista durant dos períodes diferents: 1932-1935 i 1958-1960– publicà un article periodístic ben simptomàtic i eloqüent. Portava per títol «A Lo Rat Penat s’escau una baixa», i estava motivat per la pena que li provocava l’abandó de la societat que, pocs dies abans, havia anunciat l’escriptor Eduard Martínez Ferrando, a qui qualificava com a «nostre entranyable amic».

D’aquesta manera, don Nicolau assegurava que «Lo Rat Penat és una entitat totalitària» –integradora, en diríem ara– «del País Valencià, i a les seues seccions d’estudi caben totes les activitats nacionals que es dirigixquen al conreu, foment i reintegració de la nostra personalitat». Així mateix, subratllava que el casal valencianista sempre havia exercit com a lloc de trobada, ja que «dejús» –és a dir, davall– «les ales de Lo Rat Penat s’han aixoplugat les més distintes i, encara, opostes ideologies». En conseqüència, la seua labor «no pot ésser estrident en cap concepte sinó de sembra, pausada, per a què siga segura, d’armònica valenciania». I que, per això mateix, «a Lo Rat Penat no es pot mantindre ningun “anti”: ni “anticatalanisme”, ni “anticastellanisme”, ni “antirrés”; ni menys, “fòbia” ninguna. Mal pot sentir Lo Rat Penat “infrahumana catalanofòbia” quan continua ostentant els tres tradicionals escuts de València, Catalunya i Mallorca».

En fi, haurien de prendre’n nota, tant els dirigents ratpenatistes com els governants que menyspreen la normativa lingüística oficial i consolidada, i aposten per concedir a Lo Rat Penat i la RACV un especial protagonisme social i polític.