Possiblement no cal recordar la significació que la data del 9 d’Octubre té per als i les valencianes. L’entrada de Jaume I a la ciutat de València, que tradicionalment es pren com a data de constitució de l’antic Regne de València, és una efemèride que es celebra arreu de tot el País Valencià de manera molt diversa: des dels actes que convoquen ajuntaments i altres institucions fins les accions de caire més reivindicatiu i que s’organitzen no només eixe dia sinó també els precedents.

I si el 9 d’Octubre continua sent una celebració principalment sostinguda en la reivindicació de la identitat dels i les valencianes, encaixa perfectament que hi vulga fer-se present una mostra de cultura popular tan arrelada, pròpia i plena de significat com és la de les construccions humanes que fem en aquest trosset del món. Unes raons, aquestes, a les quals també podem afegir una clara evidència: que la realització de torres humanes també és una de les poques tradicions compartides arreu del nostre mapa comarcal i que més contribueixen a vertebrar el país i dotar-nos d’una personalitat pròpia. Comença la temporada Setembre i octubre són els mesos on la majoria de colles reprenen la seua activitat i tot i que en molts casos aquestes encara estan en procés de rodatge, la pròxima setmana tindrem l’oportunitat de fer una primera radiogràfia de com afronten el començament de la temporada. Si comencem des de les comarques del sud, hem de fer parada a l’Alacantí, o la Muixeranga d’Alacant, té programades diferents activitats: hui divendres 6 als actes que organitza la Federació de Folklore d’Alacant i diumenge 8, al matí a Aigües i l’endemà a Mutxamel. La de la Marina Baixa, per la seua part, assistirà als actes institucionals d’Ondara i La Xara. Continuant a les comarques centrals, la Muixeranga de la Vall d’Albaida també té l’agenda molt atapeïda. Els verds tenen previst actuar el diumenge 8 al matí a Ontinyent, al barri del Llombo, i el mateix dia a la vesprada a Beniarjó, a la Safor, mentre que l’endemà es desplaçaran a Llutxent. La muixeranga de la Safor té prevista una actuació el mateix dia 9 a Potries. A Xàtiva, la Socarrà, serà present a l’acte institucional programat per l’Ajuntament a les 12 del matí al Bellveret, on la tradició diu que va entrar Jaume I a conquerir la ciutat. La Carabassota, a Guadassuar A la Ribera hi ha anunciades actuacions a Alzira, el diumenge 8, per part de la Nova d’Algemesí, al concert que desde fa anys organitza l’ajuntament de la ciutat al recinte firal i que enguany porta el lema de “Passem a l’acció”. A pocs quilòmetres de distància, a Guadassuar, la Carabassota també participarà als actes de la seua localitat, una actuació que sumaran a la seua participació el dijous 5 d’octubre en el lliurament dels premis 9 d’Octubre Ciutat de Manises que atorga l’ajuntament d’aquesta població de l’Horta. Sense abandonar la zona del Xúquer, en aquest cas a Sueca, a la Ribera Baixa, la Muixeranga de la localitat farà la seua tradicional actuació a les 11 del matí al número 10 del carrer Sant Josep, a la casa-museu de Joan Fuster. A les muixerangues de l’Horta, la Torrentina actuarà el dia 9 a Aldaia, mentre que les camises taronges de la Jove es podran veure el mateix dia a Foios, convidats per la colla Pepe Palau de Música Tradicional. A les comarques del nord, tot i que aquest any no serà possible gaudir de la Conlloga-Muixeranga de Castelló a la capital de Plana, després de 8 anys i arran dels canvis de programació del nou ajuntament de la ciutat, sí que serà possible veure’ls el dilluns al matí a Vilafamés. Per últim, només apuntar que l’arlequinada de Vinaròs actuarà el matí de la festa al passeig 9 d’Octubre de la capital del Baix Maestrat. Ja ho sabeu, si aquest 9 d’Octubre voleu gaudir de la Muixeranga teniu on triar, que l’agenda ve molt carregada.