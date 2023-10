Solem parlar sense saber si les paraules comuniquen o solament les entenem nosaltres. Per eixa raó, una bona manera de tindre-ho en compte és iniciar el discurs esmentant el tema del qual volem parlar. En estos casos, hi ha una locució que pot ajudar-nos. Es tracta de ‘en relació amb’. És la forma de referenciar el que volem introduir. Presenta la variant ‘amb relació a’.

‘En relació amb’ el nomenament de fills i filles predilectes que recentment ha aprovat el Cap i Casal es podrien dir moltes coses bones. Totes i tots són lloables. Però, el meu cor està amb l’honor lliurat a Rafael Solaz. L’amistat que m’unix amb ell i la gran trajectòria realitzada m’emocionen. Hi ha poques persones en la societat que es dediquen a adquirir i posar a disposició pública tot un arxiu. La generositat i l’amor per la ciutat li han impulsat a recollir un material impagable. Així, ja hi ha tesis realitzades a partir de la seua documentació. Ha demostrat que el patrimoni està per a estimar-lo i compartir-lo. En eixe sentit, cal destacar les donacions que ha fet a la capital valentina. També s’ha d’esmentar la divulgació patrimonial que ha realitzat del Cementeri de València. Estic convençut, i per això vaig proposar-ho a les autoritats del moment, que calia lliurar-li el títol honorari de cronista dels cementeris. És merescut i potser li arribe algun dia.

No opine el mateix ‘en relació amb’ el nomenament d’una alcaldessa honorària del Cap i Casal. En estes línies no vull expressar si té o no els mèrits necessaris per a tindre eixa denominació la política difunta Rita Barberá. Però, sí que desitge expressar que no entenc que els mateixos que l’expulsaren del seu partit la pugen als altars. Tampoc comprenc com s’atrevix a plantejar-se un nomenament sense el consens necessari perquè el títol siga durador i no es revoque quan canvie el partit governant.

Una bona forma de realitzar una mediació és iniciar-la amb l’expressió ‘en relació amb’. Esta activitat és per a mi un dels exercicis destacats de les proves de valencià de la JQCV, l’EOI o la CIEACOVA. Presenta més interés que la complexa comprensió escrita que caldria revisar.

En definitiva, no oblidem d’introduir el que volem dir i recolzem-nos per a fer-ho en l’expressió ‘en relació amb’. La millor expressió és aquella que més comunica.