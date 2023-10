Els Antònia Font començaran una nova gira el 26 de gener de 2024, després d’haver tornat en 2022 als escenaris.

Aíxí, el grup mallorquí allarga el seu retorn i ja ha anunciat diferents dates a Catalunya, les Illes Balears, Andorra i una a la Comunitat Valenciana.

En concret, l’actuació a València està prevista per al 15 de juny, al Palau de les Arts. Les entrades ja estan a la venta i, de moment, ja estan ocupats bona parts dels seients front de l’escenari.

Teatres i auditoris

Després d’haver passat com festivals i grans concerts (com els de València i Gandia), segons van explicar els Antònia Font, esta gira és un poc més intimista i es duu a terme, principalment, per teatres i auditoris, com és el cas de València.

Amb dates, de moment, fins a desembre de 2024, el grup ha explicat que s’havien quedat amb ganes de més després d’un any i mig de concerts i de reprendre el contacte amb el seu públic i amb un nou disc -«Un minut estroboscòpica»- després d’una dècada en silenci.